Det har vært noen elleville år for det norske industrikonsernet Kongsberggruppen, som leverer utstyr og teknologi til næringer som forsvar, energi, offshore, luftfart og romfart. Konsernet har vunnet milliardkontrakt på milliardkontrakt, og blitt en av de store vinnerne på Oslo Børs.

Fredag morgen la selskapet frem kruttsterke tall for fjorårets tre siste måneder. Konsernet økte omsetningen med 16,5 prosent, til 9,4 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 1,2 milliarder kroner, noe bedre enn analytikerne hadde ventet på forhånd.

– 2022 ble et år hvor nye rekorder ble satt, men også et år som vil huskes som følge av den brutale, russiske angrepskrigen som pågår i Ukraina. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har understreket viktigheten av nasjoners forsvarsevne og belyst sikkerhetsbehov som må dekkes, sier konsernsjef Geir Håøy i meldingen.

Kongsberggruppen-aksjen steg 1,5 prosent fra start fredag.

Rekordhøy ordrereserve

I fjerde kvartal hadde Kongsberggruppen et ordreinntak på hele 19,2 milliarder kroner. Ordrereserven var på 63,3 milliarder kroner ved årsskiftet, nær en dobling på to år.

– Dagens verdensbilde er mer uforutsigbart enn vi har opplevd på lenge. Samtidig bidrar våre teknologier til å løse flere av utfordringene verden står overfor. Vi opplever sterk etterspørsel, har en rekordhøy ordrereserve og har stor tillit hos våre kunder, sier Håøy.

Kongsberggruppen er bare en av mange industriaktører som har slitt med tilgang på råvarer og komponenter under pandemien. Ifølge finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø ser de noe bedring i forsyningskjedene nå.

– Jeg er relativt positiv til at vi skal se ytterligere bedring. Det er fortsatt krevende innenfor enkeltsegmenter, men samtidig har vi nå flere alternativer enn tidligere, sier Skalleberg.

– Vekst i alle områdene

Samlet for 2022 fikk Kongsberggruppen en omsetning på 31,8 milliarder kroner, opp fra 27,4 milliarder kroner året før. Slik gikk det for de ulike forretningsområdene i fjor:

Kongsberg Maritime økte inntektene med 15 prosent, til 18,9 milliarder kroner

Kongsberg Defence & Aerospace økte inntektene med 17,7 prosent, til 11,9 milliarder kroner

Kongsberg Digital økte omsetningen med 17 prosent, til 990 millioner kroner

– Hvor ser du størst vekstpotensial fremover?

– Vi ser vekst i alle områdene våre, for å si det litt banalt. Vi er inne i markeder som har utfordringer om dagen. Vi har en klimakrise, energi- og matkrise, samt en sikkerhets- og beredskapssituasjon som gjør at det må oppgraderes og oppskaleres. Dette treffer oss veldig godt, og vi er godt posisjonert innenfor alle våre markeder, sier Håøy.

Kongsberggruppen har bestemt at Sensors & Robotics skal etableres som et eget forretningsområde, etter tidligere å ha ligget under Kongsberg Maritime. Første rapportering for det nye området vil bli ved fremleggelse av rapporten for første kvartal.

Kongsberggruppen, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 31803 27449 15,9% Driftsresultat (ebit) 3309 2863 15,6% Resultat før skatt 3497 2922 19,7%

Opptur på børs

Kongsberggruppen prises i dag til nær 70 milliarder kroner, etter en oppgang på rundt 200 prosent de tre siste årene. Drøye 40 prosent av oppgangen er kommet etter krigen i Ukraina brøt ut og satte forsvars- og energisikkerhet høyere på dagsordenen.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier halvparten av aksjene i Kongsberggruppen, tilsvarende en verdi på 35 milliarder kroner.

Investor Erik Must er tredje største eier i selskapet, med aksjer til verdi av 1,8 milliarder kroner. Den mediesky investoren Øyvin Brøymer, som i likhet med Must har truffet usedvanlig godt med de fleste av sine børsinvesteringer de siste årene, eier aksjer for 800 millioner kroner.

Styret i Kongsberggruppen foreslår et utbytte på 12 kroner per aksje for 2022, tilsvarende 2,1 milliarder kroner.