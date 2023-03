Markedet for ammunisjon er støvsugd. Nå kritiseres regjeringen for å være bakpå Først hastet det med å få milliardkjøpet av artilleriammunisjon til Forsvaret og Ukraina unna. Nå, vel to måneder senere, får regjeringen kritikk for ikke å ha videresendt saken til Stortinget.

2 min Publisert: 08.03.23 — 19.59 Oppdatert: 6 timer siden