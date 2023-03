Artikkelen fortsetter under annonsen

Hydrogenselskapet Nel vil hente 1,6 milliarder kroner i en rettet emisjon, går det frem av en melding sendt ut rett etter børsslutt mandag. Pengene skal brukes til finansiering av videre vekst samt generelle selskapsformål.

I børsmeldingen skriver selskapet at det vil fortsette å investere for å skalere opp virksomheten. Dette innebærer blant annet utvidelse av produksjonskapasiteten ved anleggene på Herøya og Wallingford i USA, noe som allerede er kommunisert.

Det åpnes imidlertid også for ytterligere ekspansjon ved Herøya til en kapasitet på to gigawatt, eller iverksette byggingen av en ny «gigafabrikk» i USA.

Tegningskursen i emisjonen vil fastsettes av selskapets styre gjennom en såkalt akselerert bokbyggingsprosess. Tegningsperioden begynner umiddelbart og er ventet fullført før børsåpning tirsdag.

Investeringsbankene Carnegie og Morgan Stanley er hyret inn som tilretteleggere.

Stortap

Nel tapte 731 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal, hvorav 327 millioner kroner var knyttet til en nedskrivning innen «Fueling» – segmentet.

Driftsinntektene endte i kvartalet på 414 millioner kroner, opp fra 248 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

Ordreinngangen var på 982 millioner kroner i kvartalet, mer enn en dobling fra samme kvartal i 2021. Ved utgangen av året hadde dermed ordreboken økt til 2,6 milliarder kroner.

Kontantbeholdningen stod ved utgangen av 2022 på 3,1 milliarder kroner.

Kraftig børsfall

Nel var en av mange aksjer som ble svært populære under pandemien da den også steg kraftig på børs. I begynnelsen av 2021 nådde kursen et toppunkt på 34 kroner.

Siden den gang har det vært en kraftig nedtur på over 50 prosent, og aksjen omsettes i dag for vel 16 kroner. Det verdsetter Nel til 25,6 milliarder kroner.

Selskapets aksjonærliste er dominert av diverse norske og internasjonale fond og investeringsselskaper. Blackrock er største eier med drøye fire prosent av aksjene.