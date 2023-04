Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kveld melder Norsk Hydro at det på ny har lagt inn bud på det polske, børsnoterte resirkuleringsselskapet Alumetal.

Norsk Hydro gjorde nettopp dette i april i fjor, et bud som da priset selskapets egenkapital til rundt 232 millioner euro, som på det tidspunktet tilsvarte 2,3 milliarder kroner.

Alumetal er Europas nest største produsent av støpelegeringer for aluminium, med en produksjonskapasitet på 275.000 tonn i året, og med tre anlegg i Polen og ett i Ungarn.

Oppkjøpet strandet imidlertid hos Europakommisjonens utvidede fusjonskontroll, men torsdag kveld melder Hydro at det forsøker på ny:

Hydro har lagt inn et nytt bud på 100 prosent av aksjene i Alumetal, som representerer en selskapsverdi på 351 millioner euro, eller 4,1 milliarder kroner. Nå prises egenkapitalen til 267 millioner euro, eller 3,1 milliarder norske kroner.

Kommisjonens granskning av transaksjonen fra i fjor er samtidig fortsatt ikke avsluttet, og har en foreløpig frist for beslutning 23. mai 2023.

– Vil passe godt

For at oppkjøpet skal gå gjennom må Hydro oppnå kontroll over minst 50 prosent av de utestående aksjene i selskapet, opplyses det.

– Et oppkjøp av Alumetal vil passe godt strategisk med hensyn til gjennomføringen av Hydros resirkuleringsstrategi. Vi ser en økende etterspørsel etter resirkulert lavkarbonaluminium i Europa. Fremoverlente kunder viser vei når det gjelder å avkarbonisere materialer som brukes i produksjon av kjøretøy, bygg og anlegg og varige forbruksvarer, sier konserndirektør Eivind Kallevik, leder av Hydro Aluminium Metal.

Oppkjøpet vil gi en årlig økning i driftsresultat før skatt, ned- og avskrivninger (ebitda) på 63 millioner euro basert på Alumetals regnskapstall for 2022.

Det opplyser Hydro vil bidra til selskapets ambisjon om å øke ebitda fra resirkuleringsvirksomheten med 500 millioner kroner frem mot 2025, og ytterligere 500 millioner kroner innen 2027.

Har inngått salgsavtaler

Hydro har allerede inngått en avtale med to styremedlemmer i Alumetal samt alle medlemmene i selskapets konsernledelse. Disse eier til sammen rundt 39 prosent av Alumetal, og har forpliktet seg til å selge sine aksjer til Hydro.

Tegningsperioden er ventet å vare frem til juni 2023, og Hydro tar sikte på å gjennomføre oppkjøpet tidlig i juli i år, gitt at betingelsene er oppfylt.