Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk Hydro skal selge 30 prosent av sitt aluminaraffineri Hydro Alunorte i Brasil, samt sin eierandel på fem prosent i den brasilianske bauksittprodusenten Mineração Rio do Norte (MRN) til råvare- og gruvegiganten Glencore.

Verdien på transaksjonen er på totalt 1,1 milliarder dollar, eller omtrent 12 milliarder kroner. Det er den såkalte selskapsverdien, som inkluderer gjeld, skriver Hydro i en børsmelding torsdag morgen. Netto gjeld for andelen Glencore kjøper i Alunorte var på 335 millioner dollar ved slutten av forrige kvartal.

– Denne transaksjonen er et viktig steg i gjennomføringen av Hydros strategi. Salgsutbyttet fra transaksjonen vil bli brukt til strategisk vekst og utdeling til aksjonærene. Alunorte vil fortsatt være en viktig strategisk virksomhet og en sentral kilde til lavkarbonalumina for våre primærverk. Hydro vil fortsatt ha en lang posisjon innen alumina, men den vil nå bli mer balansert i forhold til etterspørselen i selskapets smelteverksportefølje, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i meldingen.

Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. (Foto: Per Thrana) Mer...

Hydro-aksjen steg rundt tre prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag morgen.

Produksjonsbegrensninger

Alunorte-raffineriet har tidvis skapt store utfordringer for Hydro. Etter en kraftig regnskyll i 2018 som resulterte i ulovlige utslipp av forurenset vann med avfallsstoffer fra fabrikkanlegget ut i en nærliggende elv, krevde myndighetene at produksjonen fra anlegget måtte halveres. De store begrensningene ble først opphevet året etter, og Hydro har brukt milliarder på tiltak ved anlegget. Det pågår fortsatt et sivilt søksmål som ble anlagt mot selskapet i Nederland.

Hydro vil fortsatt være største eier i Alunorte etter transaksjonen, med 62 prosent. Når det gjelder MRN, vil Glencore bli største eier her med 45 prosent, og selskapet vil fortsatt stå for nesten en tredjedel av bauksittbehovet til Alunorte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aluminaraffineriet Alunorte har en årlig kapasitet på 6,3 millioner tonn alumina, og er en sentral råvarekilde for Hydros smelteverksvirksomhet, blant annet for smelteverket Albras, raffineriets nærmeste nabo, norske primærverk og eksterne kunder, skriver Hydro i meldingen. Hydros forretningsområde for bauxitt og alumina består av gruvevirksomhet i Paragominas og eierandelen i MRN, i tillegg til Alunorte. Hydro utvinner bauxitt fra Paragominas-gruven, som knuses og sendes som oppslemming gjennom en 244 kilometer lang rørledning til Alunorte.

Redusere fotavtrykk

Et stort prosjekt for Hydro på Alunorte har vært å redusere utslipp ved å erstatte brenselolje med flytende naturgass og elektrifisere kullkjelene. Dette arbeidet fortsetter med Glencore som partner, skriver selskapet.

– Forretningsområdet Bauxite and Alumina har gjort betydelige fremskritt de siste årene i arbeidet med å redusere fotavtrykket knyttet til produksjon av alumina, noe som gjør at Hydro kan styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Vi ser frem til å bli partner med Glencore, som har omfattende industrierfaring med metaller og gruvedrift, for videre utvikling av Alunorte, sier Aasheim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.