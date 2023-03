Artikkelen fortsetter under annonsen

Godt over tre år etter at solenergiselskapet Norwegian Crystals fikk ryddet opp i finansene, er det endelig klart for noe som kan se ut som en ny satsing på fabrikken i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. Der produseres monokrystallinsk silisium til wafere, en viktig komponent i solcelleproduksjon.

Gjennom Innoenergy, som delvis finansieres av EUs institutt for innovasjon og teknologi og som er et av EUs virkemidler for utvikling av energisektoren, ser Glomfjord et lysglimt i enden av tunnelen.

– I vårt arbeid med europeiske industribedrifter, myndigheter og Innoenergy, har vi nå landet en kontrakt med en stor europeisk spiller for opp mot 50 prosent av vår planlagte produksjonskapasitet. Vi skal produsere komponenter for europeisk og amerikansk solindustri, og tror vi skal gå fra dagens 80 jobber til 500, sier Nordic Crystals-sjef Gøran Bye.

Ifølge ham er kontrakten signert, men fabrikkens utvidelse må finansieres. Dessuten gjenstår en avklaring av «teknologi- og kostnadssamarbeid» med Norwegian Crystals kunde. Partene må avklare hvem som skal bære en eventuell ny, kraftig kostnadsøkning på innsatsfaktorene i Norwegians Crystals produksjon. Ifølge Bye ønsker Norwegian Crystals at prisrisiko for polysilisium legges på kunden.

Selskapet er nemlig avhengig av å kjøpe inn polysilisium. Norwegian Crystals gjør ikke mer enn å foredle råvaren til en ny komponent, men kan tjene på innkjøp av billig kraft. Ifølge Bye vil en gjenåpning av fabrikken i Glomfjord innebære at dagens tomgang på 0,5 GWp økes til seks GWp, som står for gigawatt-peak. GWp indikerer hvor mye kraft som genereres av solpanelene når sola skinner.

Trenger 3,6 milliarder

For å få satt i gang satsingen er Norwegian Crystals avhengig av ny finansiering. Ifølge Bye er det et mål for dagens aksjonærer «å holde på mest mulig av eierskapet». De ønsker med andre ord så lite utvanning som mulig, men de virker ikke å være villige til stille med all verdens kapital.

En ny satsing i Glomfjord vil nemlig kreve rundt 3,6 milliarder kroner, ifølge Bye, hvorav halvparten skal være egenkapital for å imøtekomme kreditorenes krav. Selv om Innoenergy, som både fungerer som inkubator, forskningssenter og ventureinvestor, kan bistå med sitt investornettverk i jakten på kapital, skal det begrense seg til halvparten av egenkapitalbehovet. Innoenergy er allerede på eiersiden i Norwegian Crystals med ti prosent av aksjene.

Andre sentrale eiere er investor Arne Blystad og sveitsutflytter Tor Ueland Kolstad.

– Vi har forberedt en kapitalinnhenting en god stund. Så langt har vi gjennomført et tyvetalls investormøter, men jeg vil ikke kommentere prising av selskapet, sier Bye.

Fra nestenkonkurs

Da DN omtalte Norwegian Crystals finansiering for drøyt tre år siden, hadde selskapet de foregående månedene opplevd at underleverandører hadde sendt inn konkursvarsler.

Nå mener Bye mye av denne risikoen er tatt bort.

– Norwegian Crystals vil sørge for at kundene garanterer for innkjøp – at de forplikter seg til enten å levere polysilisium selv eller at de forplikter seg finansielt.

Bye mente tidligere at produksjonen må opp i fire gigawatt-peak per år.

Gøran Bye (til høyre) var en del av Recs konsernledelse. Her fra en Recs kapitalmarkedsdag i 2018. Fra venstre daværende konsernsjef Erik Thorsen, teknologidirektør Erik Sauar, direktørene John Andersen jr. og Ingelise Arntsen. (Foto: Per Thrana) Mer...

– Det er ikke lett å bli profet i eget land. Norge har nå myndighetsdrevne satsinger på havvind, hydrogen, batteri og karbonfangst, men ikke solenergi, sier Bye med et sukk.

– I dag er i praksis alle solpaneler laget av kinesiske bedrifter, dette burde være et tankekors for de som vurderer energiavhengighet. 15 år etter at Norge, sammen med Tyskland, var verdensledende på solenergi, finnes det ennå gjenværende fabrikker og kunnskap. Norge har derfor en rolle å spille. Nå skulle vi ønske at myndighetene ville gå inn med mer finansiering av produksjon av komponenter for solpaneler, sier Bye.