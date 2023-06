Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske PMI-tall torsdag morgen viser fallende aktivitet i norsk industri i mai, med en indeks som i forrige måned falt 3,8 poeng til 47,4.

Hovedindeksen trekkes ned av et bredt fall for flere av underindeksene.

– Det er vanskelig å si hvor mye som er reelt, siden det er såpass mange færre som har svart i mai kontra måneden før. Enten er det kommet flere pessimister inn i utvalget, eller så har man mistet noen av optimistene, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

PMI står for «purchasing managers index», eller innkjøpssjefsindeks på norsk, og er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter. PMI-tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet i økonomien.

I Norge utarbeides rapporten av Nima (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og DNB.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Usikre tall

Hovedindeksen i PMI-tallene består av fem underindekser, der produksjon ordreinngang og sysselsetting går for å være de som veier tyngst.

I mai falt produksjonsindeksen fire poeng til 47,9, noe som indikerer en nedgang i produksjonen.

Ordreindeksen falt fem poeng til 43,9, og har dermed holdt seg under 50 siste ti av elleve måneder.

Sysselsettingsindeksen falt fire poeng til 56,1, det høyeste nivået på nesten ett år.

Av underindeksene var indeksen for «lager av innkjøpte varer» den eneste som steg i mai, noe som indikerer lavere etterspørsel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var bare 58 bedrifter som svarte i mai-undersøkelsen, noe som gjør resultatene for forrige måned svært usikre, som Nima og DNB skriver i pressemeldingen. I april var det 81 respondenter.

– Indeksen for nye ordre, som har ligget lavt lenge, er et uttrykk for at industrien har litt svake utsikter. Det er klart i strid med tallene vi har fra SSB, som viste at investeringene i industrien ventes å øke fremover. Det er også en pekepinn på at utvalget i PMI er annerledes enn det som inngår i industrien som helhet. PMI fanger opp litt mer småindustri enn de som er knyttet til store prosjekter, sier Aamdal.

Mangel på arbeidskraft

Seniorøkonomen påpeker at PMI-veksten har svekket seg gjennom året, men at veksten totalt sett har vært solid med en indeks på rundt 50.

Han trekker frem sysselsettingstallene som de mer interessante i mai.

– Selv om indeksen gikk ned i mai holder sysselsettingen seg høy. Det indikerer vekst tross svak produksjonsutvikling og svekkede ordreutsikter. Det kan peke mot at det er mangel på arbeidskraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tone Fintland i Nima er også rask med å påpeke at mai-tallene gjøres usikre med så få respondenter, og tror kanskje det kan ha å gjøre med de mange fridagene i forrige måned.

Hun sier uansett følgende om tilstanden i norsk industri:

– Vi ser at prisstigningen dempes og at leveringstidene er tilbake til en mer normalisert situasjon. Justeringen tilbake har gått raskere i Norge sammenlignet med andre land.

Til sammenligning viste svenske PMI-tall torsdag morgen en indeks på 40,6 poeng i mai. I Eurosonen var PMI for industrien i april på 44,6 poeng.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.