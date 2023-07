Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske tall mandag morgen viser at PMI-indeksen steg med 0,6 poeng til 48,0 i juni, ifølge DNB og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), som står for undersøkelsen. I mai falt indeksen til 47,4.

Delindeksene for nye ordre og produksjon bedret seg fra mai, mens sysselsettingsindeksen falt mer markert.

Flere respondenter

PMI står for «purchasing managers indeks», eller innkjøpssjefsindeks på norsk, og er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter. PMI-tallene er basert på en undersøkelse blant norske innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet i økonomien.

Det var 70 bedrifter som svarte i undersøkelsen i juni. Til sammenligning var det vare 58 bedrifter som svarte i mai-undersøkelsen.

DNB Markets-økonom Oddmund Berg konstaterer den fortsatt fallende aktiviteten i en analyse, og trekker frem at produksjonsindeksen har ligget under 50-nivået gjennom store deler av året.

– Til tross for indikasjoner på fallende ordre og produksjon antyder sysselsettingsindeksen at folk er i arbeid. Dette er muligens et bilde på manglende arbeidskraft i produksjonssektoren, skriver han og fortsetter:

– Det er usannsynlig at Norges Bank vil bli veldig påvirket av disse tallene.

Fortsatt lavere aktivitet

Hovedindeksen i PMI-tallene består av fem underindekser, der produksjon, ordreinngang og sysselsetting går for å være de som veier tyngst. Et veid gjennomsnitt av de tre tyngste avtok med 0,1 poeng til 48,3.

«Det understøtter hovedbildet om at aktiviteten i industrien har svekket seg noe», skriver Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) i en melding.

I juni steg produksjonsindeksen 0,7 poeng til 44,7, noe som indikerer relativt stabil produksjonen denne måneden.

Ordreindeksen steg med 0,7 poeng, til 44,7 i juni. Indeksen for nye ordre har vært lavere enn 50 i elleve av de siste 12 månedene.

Sysselsettingsindeksen falt med 3,7 poeng til 51,9 i juni, som er det laveste nivået siden januar.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 2,7 poeng til 45,4 i juni.

Lagrene av innkjøpte varer avtok med 2,7 poeng til 50,7 i juni.

Svake tall for ordre og produksjon kan ha ført til at sysselsettingsindeksen nå falt, men den holdt seg fortsatt over 50. Andelen som rapporterer om prisoppgang, steg 63,3 og er den høyeste andelen siden februar. Leverandørenes leveringstid steg i juni, mens lagrene av innkjøpte varer avtok.