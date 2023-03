Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det for få Rolex-klokker eller for mange millionærer, lurte klokkemagasinet Hodinkee på i fjor sommer. Spørsmålet dukket opp etter en vanvittig økning i prisene på brukte klokker fra den ikoniske sveitsiske produsenten. Flere av modellene gikk for langt over dobbel pris fra nyprisen i butikk. Den dyreste modellen til salgs på Finn.no for øyeblikket, en GMT Master II i gull, er priset til 630.000 kroner. For noen av referansene av klassikeren «Daytona» i stål må du ut med om lag 300.000 kroner på bruktmarkedet.

Å få kloa i en stålmodell hos en autorisert forhandler var og er forbeholdt dem som i skrivende stund er heldige nok, eller rike nok, til å få skrive seg opp på en ventelistene. Det til tross for at Rolex angivelig lager over en million klokker i året. Men skal man tro Hodinkees beregninger, utgjør det bare én Rolex per femtisjette dollarmillionær hvert år. Få nok til at konkurransen om luksussymbolet er hard, selv blant de aller rikeste på planeten.

Høy etterspørsel etter luksusklokker: Her en Rolex Datejust, Omega Speedmaster Professional «Moon to Mars», og Rolex Submariner. (Foto: Torstein Bøe) Mer...

Tre midlertidige fabrikker, en ny

Fra 2025 vil likevel flere nye klokker bli tilgjengelig for det kjøpesterke publikumet verden over. Ifølge Bloomberg varsler Rolex at de skal bygge tre midlertidige produksjonsfasiliteter for å møte den stadig store etterspørselen. Ifølge Rolex selv planlegger de å bruke om lag 11,6 milliarder norske kroner på en ny fabrikk i Bulle, i den sveitsiske kantonen Fribourg. Den er ventet å være i gang i 2029.

Ifølge Bloomberg skal talspersoner for Rolex også ha bekreftet at de vil starte byggingen av produksjonslokaler på 9000 kvadratmeter i Romont i Sveits i løpet av 2023, med ventet produksjonsstart i 2025.

Luksusklokker for en halv milliard

Også her hjemme nyter flere godt av et kjøpesterkt og klokkeinteressert kundegrunnlag. Urmaker Bjerke, som blant annet har to store utsalg i Oslo sentrum, økte driftsinntektene fra 312 millioner kroner i 2020 til til 475 millioner i 2021. Driftsresultatet ble mer enn doblet i samme periode, fra 44 til 94 millioner kroner. Urmakeren er en av få forhandlere i Norge som selger de ettertraktede sveitsiske klokkene.

Gallerist og kunstner Christian Tunge viste frem sin Rolex Submariner «Hulk» i DNs klokkespalte. (Foto: Sigurd Fandango) Mer...

Rolex selv er kontrollert av Hans Wilsdorf Foundation, oppkalt etter selskapets grunnlegger. Bloomberg skriver at Rolex trolig selger klokker for om lag åtte milliarder sveitsiske franc i året - tilsvarende 92,4 milliarder kroner.