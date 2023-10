Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har som policy at vi ikke kommenterer rykter, skriver konsernsjef Jacob Kragh i Stokke i en epost på DNs spørsmål om det stemmer at konsernet nå er til salgs igjen – ti år etter at det ble solgt ut av Stokke-familien og til en sørkoreansk it-milliardær for 3,2 milliarder kroner i 2013.

Aksjonærkrangel

Det er i en kjennelse fra Møre og Romsdal tingrett det kommer frem opplysninger om at Stokke-konsernet er til salgs. En sørkoreansk minoritetsaksjonær i Stokkes morselskap NXMH as, som igjen eies av belgiske NXMH BV, hadde begjært og fikk gehør for midlertidig forføyning i en aksjonærkrangel.

«Det er all grunn til å tro at NXMH BV planlegger å selge Stokke AS, noe som vil generere et stort overskudd i NXMH AS, eventuelt en betydelig inntekt direkte for eierne av aksjene i NXMH AS dersom det er NXMH AS som selges. At et salg er på trappene, fremgår av korrespondansen mellom partene», står det i saksøkers redegjørelse.

«I tillegg fremgår planen om å selge Stokke AS av at det er innhentet tilbud fra flere meglerhus for bistand i en prosess med salg av Stokke», heter det videre i kjennelsen.

Tingretten viser til at det fremgår av begjæringen om at NXMH AS ikke har gitt tilbakemelding på saksøkernes henvendelser samt at NXMH AS kontrolleres av NXMH BV og at et salg av Stokke AS sannsynligvis er nært forestående.

Konsernsjef Jacob Kragh skriver i eposten at eventuelle spørsmål om eierskap må rettes til eierne. Danske danske René Svendsen-Tune er styreleder i Stokke.

– Dette er ikke noe jeg kan kommentere, sier han i en kort telefonsamtale.

Tripp Trapp-stolen er Stokkes største salgssuksess. (Foto: Pressebilde) Mer...

Har tredoblet omsetningen

I 2012 ble Goldman Sachs engasjert som finansiell rådgiver for Stokke-familien med sikte på å selge designikonet som hadde vært eid av familien siden etableringen i Ålesund i 1932. Året etter ble altså Stokke kjøpt av Jung-Ju Kim fra Sør-Korea for 3,2 milliarder kroner.

Kim eide blant annet spillselskapet Nexon Online Games og var en av Sør-Koreas rikeste. Han døde i 2022, 54 år gammel, og hans to døtre arvet milliardverdiene.

I 2013 omsatte Stokke for så vidt over milliarden med 110 millioner kroner i overskudd før skatt. Siden har selskapet vokst betydelig som følge av flere oppkjøp.

I fjor omsatte selskapet for nesten 3,2 milliarder kroner med nær 600 millioner kroner i overskudd før skatt. Med tilsvarende prising av selskapet som i 2013 gir dette indikasjoner om at Stokke i dag kan være verdt det tredobbelte eller mer.

Stokke eies via det belgiske investeringsselskapet NXMH og har produksjon i en rekke land og egne kontorer i USA, Hongkong, Korea og Japan. Konsernet har totalt 368 ansatte hvorav 66 i Norge – og hovedkontoret ligger fortsatt i Ålesund.