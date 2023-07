Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens debatten her hjemme går varm i spørsmålet om subsidier av grønne industrier, har subsidieregimet i USA vært vedtatt i snart et år.

Biden-administrasjonen fikk banket Inflation Reduction Act gjennom kongressen i fjor sommer. Det er en gigantisk støttepakke i størrelsesorden 369 milliarder dollar, som skal gis gjennom skattelettelser i bytte mot å for eksempel kutte CO 2 -utslipp.

Nå, etter måneder med regnestykker og lovgranskning, begynner prosjektene og investeringsbeslutningene å rulle inn. Konsekvensene har alt begynt å vise seg: alt fra norske Freyr til Volkswagen prioriterer investeringer i USA.

Nye storprosjekter i USA

Under kapitalmarkedsdagen mandag kom det klart frem at også Yara dras mot USA. Der er det mindre rift om naturgassen enn i Europa, og støtten for dekarbonisering er helt annerledes.

Svein Tore Holsether.

– I USA er det incentiver, mens tilnærmingen i Europa har handlet mer om byrder og skatter, sier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether til DN.

– Mer pisk enn gulrot?

– Ja.

Yara planlegger nå to store investeringer i Mexico-golfen i USA, begge i størrelsesorden 1,3-2 milliarder dollar. Investeringene dreier seg om å bygge to nye ammoniakkfabrikker med driftsstart fra 2027-2028, der ammoniakken skal produseres ved hjelp av naturgass.

Ammoniakk er både en innsatsfaktor i gjødselproduksjon, men også et utslippsfritt drivstoffalternativ til for eksempel skip.

Det fordrer imidlertid at ammoniakken produseres uten utslipp av CO 2 , noe Yara nå planlegger å gjøre ved begge de nye fabrikkene i USA. Det skal skje via karbonfangst og -lagring, ammoniakken blir da kalt blå, og Holsether mener teknologien allerede er klar.

Han legger ikke skjul på at Inflation Reduction Act er avgjørende for beslutningen.

Veldig lønnsomt

For hvert tonn CO 2 selskapet ikke slipper ut, men fanger og lagrer fra prosessen, får Yara 85 dollar i skattelettelser. Støtten er såpass raus at det faktisk er billigere å fange og lagre CO 2 -et fra ammoniakkproduksjonen, enn det ville vært å slippe det ut i atmosfæren, slik man gjør i dag.

De to fabrikkene har egentlig vært planlagt i flere år, med tradisjonell, grå ammoniakkproduksjon, men innførselen av Inflation Reduction Act fikk Yara til å se på regnestykkene på nytt:

– Vi ser at inntekten på blå ammoniakk blir veldig gunstig på grunn av Inflation Reduction Act. Investeringen blir større, fordi du skal ha på plass utstyret som trengs til karbonfangst- og lagring, men inntektssiden blir vesentlig bedret, fordi du får skattekredittene.

Svein Tore Holsether skisserer hvilke deler av gjødselproduksjonen som skal skje i Europa, og hva som skal importeres.

Konkurransen er nå så klart i favør USA kontra Europa, at Yara ser for seg å produsere ammoniakk, både blå og grå, og bruke datterselskapet Yara Clean Ammonia til å shippe det til Europa. Herfra skal ammoniakken gå inn i eksisterende gjødselproduksjon.

– Er Europa veid og funnet for lett?

– Det er ingen tvil om at USA i dag er mye mer konkurransedyktig. På mange måter er dette en fortsettelse av det vi har sett de siste to årene, sier Holsether.

Kan legge ned fabrikker

Yara-sjefen sikter til energiprisene i Europa, som begynte å tikke oppover for to år siden.

På sitt verste i 2022, etter at Russland lot være å skru på gassflyten gjennom Nord Stream 1 etter en vedlikeholdsperiode, var gassprisene så ekstreme at Yara ville tapt 1200 euro per tonn produsert urea, som er et gjødselprodukt.

Svaret på høye gasspriser har vært å midlertidig stenge ned gassintensiv ammoniakkproduksjon, for så å kjøre produksjonen opp igjen når prisene dempet seg. Som erstatning fraktet selskapet inn ammoniakk til Europa fra andre deler av verden.

Det å kunne omstille produksjonen på kort tid, det Holsether sikter til når han snakker om fleksibilitet, blir et satsingsområde nettopp for å være rustet for et mer volatilt verdensbilde, preget av store svingninger.

Eksisterende anlegg som ikke kan forsvare nye investeringer, både med kontekst av fleksibilitet, råvaretilgang og lønnsom avkarbonisering, vil da bli stengt, ifølge Holsether.

Venter på Vestre

Her hjemme har subsiders rolle i det grønne skiftet vært heftig debattert de siste månedene. Etter at Biden-administrasjonen fikk gjennom Inflation Reduction Act i fjor har man sett konturene av et aldri så lite subsidiekappløp mellom USA og EU. Samtidig har mange lurt på hva Norge egentlig går for.

Næringsminister Jan Christian Vestre har lovet å komme på banen med sitt svar på IRA før sommeren.

Yaras gjødselfabrikk på Herøya, et av Norges største utslippspunkt, vil kreve 4,5-5,0 TWh strøm årlig dersom den blir elektrifisert. Det tilsvarer rundt tre prosent av all strøm Norge produserte i 2022.

Yara har en fullskala elektrifisering av en gjødselfabrikk på Herøya i Porsgrunn på tegnebrettet, og har tidligere vært klare på behov for statlig støtte.

– Hva må Vestres svar på IRA inneholde for at dere går for investeringsbeslutning?

– Jeg vet de har lest seg opp på Inflation Reduction Act, og håper de tar inspirasjon fra den, slik at man ikke tenker på dette som subsidier til industri, men heller en fellesinvestering for å unngå klimakatastrofe.

– Må det være like omfattende, like støttende, som subsidieregimet i USA?

– Vi har en del andre fordeler i Norge, med fornybar, regulerbar kraft, og en veldig kompetent arbeidsstyrke, slik at vi allerede starter en del i pluss. Vi trenger altså ingen kopi, men det må ha inspirasjon av Inflation Reduction Act, sier Holsether.

Han legger til at dersom Porsgrunn hadde ligget i USA, ville beslutningsprosessen for prosjektet vært «nokså rett frem».

– Dette handler både om støtte, men også tilgang på strøm og nettkapasitet. De tre tingene må løses. Uansett om vi hadde fått en norsk IRA i morgen, hadde vi ikke hatt nok fornybar energi eller nett.