Få norske selskaper har stått mer sentralt i den europeiske energikrisen og krigen i Ukraina enn gjødselprodusenten Yara.

Likevel kunne selskapet vise til en omsetning på 5,46 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det tilsvarer 56 milliarder kroner etter dagens kurs. Til sammenligning hadde gjødselgiganten inntekter på fem milliarder dollar samme kvartal i fjor.

For året samlet endte gjødselprodusenten opp med inntekter på 24 milliarder dollar, sammenlignet med 16 milliarder i omsetning i 2021.

Resultat før skatt var på 953 millioner dollar i fjerde kvartal. Styret i Yara foreslår et ordinært utbytte på 55 kroner per aksje. Det betyr at selskapet vil dele ut rundt 14 milliarder kroner til aksjonærene.

Ved børsåpning steg Yara-aksjen umiddelbart. Onsdag ettermiddag steg aksjen rundt tre prosent.

På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 691 millioner dollar og en omsetning på 5,5 milliarder i fjerde kvartal, ifølge en gjennomgang gjort av TDN Direkt.

Frykter kraftskvis

Yara-sjef Svein Tore Holsether understreker i en pressemelding at det har vært et år preget av krig og markedsvolatilitet, men kommer med enda en bekymringsmelding om europeisk industri.

– Amerikanske Inflation Reduction Act (IRA) kommer til å skape et sårt trengt momentum i avkarbonisering og europeiske myndigheter er nødt til å møte dette på en god måte. Dersom Europa ikke reagerer raskt, risikerer de å miste både evnen til å avkarbonisere og viktig industri, sier han i meldingen.

Et av norsk industris viktigste konkurransefortrinn har vært billig strøm. Dette er blitt utfordret det siste året med skyhøye strømpriser. Samtidig har europeisk industri, som i stor grad har vært basert på russisk gass, fått en konkurrent i USA etter Bidens IRA.

Det er ventet at kraftetterspørselen øker når europeisk industri skal bytte ut russisk gass og kutte utslipp. Holsether uttalte seg til DN i januar og var bekymret for en mulig kraftskvis.

Yara som er Europas største industrielle forbruker av gass, vil måtte bruke langt mer kraft i fremtiden sammenlignet med i dag. Yara har 25 gjødselfabrikker over hele verden, med et mål om å kutte CO 2 -utslipp med 90–100 prosent innen 2050.

Mange kriser

2022 har som for mange andre selskaper vært preget av kriser for den norske gjødselprodusenten. Yara har stått midt i en økonomisk og geopolitisk skvis etter at Russland invaderte Ukraina. Allerede i januar stanset gjødselgiganten innkjøp av kalium, som er en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjonen, fra Belarus som følge av sanksjonene mot landet.

For å lage såkalt fullgjødsel er Yara avhengig av råstoffene fosfat, kalium og nitrogen. Flere av selskapets viktigste leverandører innen blant annet kalium og fosfat har vært russiske selskaper med bånd til myndighetene i Kreml. Til å begynne med ville ikke Yara bryte båndene til de russiske leverandørene, fordi de russiske råvarene rett og slett var for viktige for gjødselproduksjonen.

Men da EU sanksjonerte enkelte av eierne og selskapene varslet Yara at de stanser innkjøp fra russiske leverandører som er knyttet til sanksjonerte enheter og personer.

Gasskrise

Gjødselgiganten har også vært hardt rammet av den europeiske gasskrisen og gasspriser som i løpet av det siste året har nådd stadig høyere topper. I mars skrudde selskapet ned produksjonen ved anleggene i Frankrike og Italia som følge av stadig høyere priser.

Yara har gjennom det siste året stadig vurdert produksjonskutt som følge av de høye prisene på gass. I august bestemte selskapet seg for å kutte ammoniakk-produksjonen med 35 prosent.

I rapporten for tredje kvartal skrev selskapet at det regner med å måtte betale 540 millioner dollar mer for gass i årets siste kvartal sammenlignet med i fjor, selv om selskapet den gangen hadde tatt ned noe av produksjonen.