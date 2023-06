Artikkelen fortsetter under annonsen

Konsumprisene steg med 6,7 prosent på årsbasis i mai, og 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I april var årsveksten på 6,4 prosent.

– Prisveksten fortsetter å holde seg oppe, og vi ser at den har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Kjerneinflasjonen (Kpi-jae), som justerer for energivarer og avgiftsendringer, og dermed gir et bilde på den underliggende prisveksten, steg til rekordhøye 6,7 prosent. I april var årsveksten 6,3 prosent.

– Det er nok en gang det høyeste SSB har målt siden beregningene startet i 2001. Forrige toppnotering var i januar, da tolvmånedersveksten i Kpi-jae var på 6,4 prosent, sier Kristiansen.

På forhånd var det ventet en tolvmånedersvekst på 6,3 prosent både for totalinflasjonen og kjerneinflasjonen. Ifølge Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen hadde Norges Bank lagt til grunn at kjerneinflasjonen skulle dempe seg til 6,0 prosent.

– Dette var nok en kjempebom fra Norges Bank. Tallene i dag understreker at inflasjonsdynamikken er langt sterkere enn antatt, sier Olsen.

– Med det menes en illevarslende dynamikk i prisene. Høy prisvekst avler høy prisvekst. Når vi først fikk et sjokk i høye strømpriser og fraktrater har det ballet på seg. Nå forventer folk at prisene skal stige og det er man villig til å akseptere. Lønningene går i tillegg opp, fortsetter Olsen.

Kronen styrker seg mot både euro og dollar fredag morgen.

Dyrere mat

Ifølge SSB er det prisene på flyreiser, mat og husleier som bidrar mest til tolvmånedersveksten.

– I tillegg fortsetter prisveksten på importerte varer å være høy, trolig godt hjulpet av den svake kronen, sier Kristiansen i SSB.

Matvareprisene steg med 2,4 prosent fra april til mai, og var den største bidragsyteren til den generelle inflasjonen. SSB mener en av forklaringene på den kraftige prisveksten kan være at prisene ikke steg så mye som ventet i februar.

– De siste par månedene har vi sett en relativt stor prisoppgang på mat. Kun én gang tidligere, i 2017, er det målt en større månedsendring fra april til mai, og vi har nå hatt to sterke månedsendringer på rad, sier Espen Kristiansen.

Fra mai 2022 til mai 2023 steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 12,7 prosent. Prisene på matvarer alene er 13,2 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor. Det er den høyeste tolvmånedersendringen som er målt for matvarer siden tidlig på 80-tallet.

I mai i år lå betalt husleie 3,9 prosent høyere enn ett år tidligere. Dette er tolvmånedersrater man må mange år tilbake for å finne igjen, ifølge SSB.

– Det er vanlig at husleiekontraktene justeres etter veksten i KPI. Så når prisveksten er høy over tid, vil dette etter hvert gjenspeiles i økte husleier, sier Kristiansen.

Norges Banks kronepine

I mai satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, som er det høyeste rentenivået siden 2008. Sentralbanken varslet samtidig at renten trolig ville settes videre opp ved rentemøtet den 22. juni.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache advarte også om at det kunne bli nødvendig med enda flere rentehopp, dersom kronen holder seg like svak som nå. Kronen har svekket seg langt mer enn Norges Bank ventet – og mer enn sentralbankens modeller har kunnet forklare.

Flere økonomer tror nå vi kan ende opp med en rentetopp på fire prosent. Hva sentralbanken selv tenker, får man svar på ved rentemøtet om to uker. Da vil det bli lagt frem en ny pengepolitisk rapport, som inneholder en ny rentebane og nye prognoser for ulike økonomiske størrelser.

En kronesvekkelse får betydelig effekt på konsumprisene med et etterslep på anslagsvis seks måneder. Flere handelsaktører har varslet betydelige prisøkninger fremover, og beskrevet valutasituasjonen som svært krevende.