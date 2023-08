Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) innrømmer overfor VG at mannen kjøpte aksjer i blant annet Kongsberggruppen uten at hun visste om det – og at hun dermed ikke har oppfylt sin plikt som statsråd.

Gjennom sitt eget investeringsselskap har ektemannen Ola Flem (53) gjennomført mer enn hundre aksjetransaksjoner siden hun ble utenriksminister, skriver avisen.

Anniken Huitfeldt (Ap) og mannen Ola Flem. (Foto: Naina Helen Jåma/NTB) Mer...

I tillegg til Kongsberggruppen er det snakk om lakseselskaper på Oslo Børs.

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter. Det er grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere av sakene, sier hun til VG. Statsråden tok selv kontakt med avisen for å fortelle om aksjekjøpene og sine egne feil.

Like etter at saken ble publisert innkalte regjeringen til pressekonferanse om hendelsen. Statsminister Jonas Gahr Støre har i en uttalelse til NTB sagt at han har tillit til Huitfeldt som statsråd.

Den nye habilitetssmellen kommer bare to måneder etter at Huitfeldts Arbeiderparti-kollega Anette Trettebergstuen gikk av som kultur- og likestillingsminister som følge av habilitetskrøll og en måned etter at Senterpartiets Ola Borten Moe gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister på grunn av brudd på habilitetsregler.

«Gjorde feil»

Huitfeldt sier videre til VG at hun gikk gjennom Håndbok for politisk ledelse da hun tok over som statsråd, og at våpenaksjer ble spesielt nevnt som noe mannen burde holde seg unna fordi det kunne gjøre henne inhabil.

– Jeg burde aktivt ha bedt ham holde meg oppdatert om investeringer som han foretok. Det gjorde jeg ikke. Det er min feil, sier Huitfeldt.

På spørsmål om hva hun burde ha gjort svarer utenriksministeren at hun skulle ha krevd informasjon om alle transaksjoner mannen foretok og at han egentlig burde bedt om lov til hvert selskap han investerte i.

– Men på bakgrunn av det jeg nå vet, så ville jeg bedt ham totalt avstå fra å kjøpe og selge aksjer på Oslo Børs, sier hun.

Huitfeldt opplyser at hun fikk vite om aksjehandlene etter at Ola Borten Moe hadde gått av som statsråd.

– På vei hjem fra ferie, spør jeg min mann om hvordan det er med hans investeringer. Han sier at jeg har ingenting å bekymre meg for. Men jeg skjønner ut fra samtalen at aksjehandelen har hatt et mye større omfang enn det jeg tidligere har vært klar over. Han har ikke villet informere meg om hva han har handlet, for å unngå innsideproblematikk, sier Huitfeldt.

Alt er solgt

Statsråden sier videre at hun er trygg på at hun ikke har delt noen informasjon med mannen som kan ha hatt betydning for transaksjonene. Ifølge henne har Flem basert sine kjøp og salg på teknisk analyse.

På spørsmål om hun har vurdert om hun kan fortsette som utenriksminister etter denne saken sier Huitfeldt at det er opp til statsministeren.

Det opplyses videre at Flem solgte alle sine børsnoterte enkeltaksjer 22. august.

Selskapet som transaksjonene ble gjort gjennom, Flemo as, er heleid av Huitfeldts ektemann og har et overskudd før skatt på rett over to millioner kroner for 2021 og 2022. I samme periode er det tatt ut et utbytte på til sammen rett over en million kroner.

– Det er riktig at jeg ikke har informert Anniken om noen av mine investeringsvalg siden hun tiltrådte som statsråd. Jeg innser at det har gjort det umulig for Anniken å foreta en habilititetsvurdering. Det beklager jeg på det sterkeste», sier Flem i en uttalelse til VG.

Til NTB sier Høyres Peter Frølich (H) at han ble oppringt av Anniken Huitfeldt og informert før VG skrev at hun kan ha brutt habilitetsreglene i forbindelse med ektemannens aksjekjøp.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier Frølich.

