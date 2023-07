Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er en sak som nå skygger for Rødts politikk, og det er mange som er skuffet over meg, sa Moxnes da han møtte pressen utenfor Sentrum Scene lørdag klokka 12.

Han sier det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs, for å fortsette som partileder.

– Jeg er avhengig av tillit fra Rødt for å være partileder, så det er opp til Rødt og medlemmene å vurdere om dette er en sak for Rødt eller ikke, sier Moxnes på spørsmål fra NTB.

– Jeg opplever at folk er skuffet, at de rister på hodet, og at jeg får velfortjent kjeft, sier han videre.

Flere av Moxnes' partikolleger gikk lørdag ut og sa at de fortsatt har tillit til Rødt-lederen. Partisekretær Reidar Strisland har sagt at han ikke ser noen grunn til at partiet skal se nærmere på saken.

Rev av prislappen

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen. Hendelsen fant sted tidligere i juni.

Rødt-lederen forklarte først at han tok med seg brillene ut av butikken ved en feiltakelse, og at en vakt senere kom bort og spurte etter dem.

Senere samme dag innrømmet Rødt-lederen at han oppdaget brillene i lomma da han og kjæresten gikk for å spise. I stedet for å gå tilbake til butikken, rev han av prislappen og puttet brillene i bagasjen.

Dette fortalte han ikke til partikollegene, skriver VG.

– Det som gikk gjennom hodet på meg, var at jeg var livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt med brillene uten å betale for dem, og at det kunne bli en svær sak, sier Moxnes.

– Det var helt idiotisk. Jeg tror det var en form for panikkreaksjon, erkjenner han.

For to år siden var Moxnes involvert i en lignende hendelse under et besøk i Sandnes. Den gang gikk han fra kaféregningen uten å betale. Rødt-lederen har forklart at han glemte å taste inn koden på bankterminalen.

Fortalte ikke hele historien

Moxnes fikk på pressetreffet flere spørsmål om hvorfor han ikke fortalte hele historien med en gang, heller ikke til eget parti. Det var feil, innrømmer han.

– Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, sier Moxnes.

– Inntrykket som festet seg av politiet, var urettferdig, men også av selve saken. Det fremsto mer som en sak som kun handlet om en forglemmelse, det har folk opplevd selv også, men den andre store feilen jeg gjorde, kom ikke fram. Det var helt feil.

Han understreker at det ikke er grunn til å kritisere politiet i denne saken.

På spørsmål om tyveriet kommer til å prege partiets omdømme, svarer Moxnes at han ikke vet.

– Vi må vurdere framover hvordan det går. Så jeg synes det kanskje er litt tidlig å vite hvordan folk ser på det, og ikke minst hvordan de ser på det framover.

