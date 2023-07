Artikkelen fortsetter under annonsen

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har avdekket et dataangrep på IKT-plattformen til 12 departementer, ifølge en pressemelding mandag.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. DSS samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. De har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere angrepet, og vi følger situasjonen tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i meldingen.

Etterforskes av politiet

IKT-plattformen til DSS benyttes av alle departementene, unntatt Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

DSS har satt krisestab, og undersøker og håndterer hendelsen med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og andre sikkerhetsmiljøer.

– Vi har avdekket en hittil ukjent sårbarhet i programvaren til en av våre leverandører. Denne sårbarheten er utnyttet av en ukjent aktør. Vi har nå lukket denne sårbarheten. Det er for tidlig å si noe om hvem som står bak, og omfanget av angrepet. Våre undersøkelser og politiets etterforskning vil kunne gi flere svar, sier Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hendelsen er anmeldt og etterforskes nå av politiet. Datatilsynet er varslet.

Jobber som normalt

DSS har igangsatt en rekke sikkerhetstiltak. Konsekvensen av ett av disse sikkerhetstiltakene er at ansatte i de 12 departementene nå ikke har tilgang til DSS sine fellestjenester på mobil. Dette gjelder blant annet epost. De ansatte kan likevel jobbe som normalt på sine datamaskiner på kontoret eller på hjemmekontor.

Gjelsvik vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om saken.

– Det er viktig å understreke at regjeringens arbeid går som normalt. DSS har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak for å trygge den informasjonen som ligger på IKT-plattformen. Det kan bli nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak. Dette vil bli vurdert fortløpende, sier statsråden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.