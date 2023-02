Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved 9.15-tiden opplyser politiet at de har startet arbeidet med å fjerne Fosen-demonstrantene som tirsdag lenket seg sammen utenfor Finansdepartementet.

– Finansdepartementet, Akersgata. Etter anmodning fra DSS jobber vi med å fjerne demonstranter fra inngangspartiet slik at ansatte kan komme seg på jobb, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Ved 8.45-tiden lenket flere av aksjonistene seg fast utenfor Finansdepartementet. Da uttalte politiet at de avventet situasjonen i påvente av en begjæring fra DSS.

– I dag stenger vi staten, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til full jubel blant Fosen-aksjonistene som tirsdag fortsatte sin aksjon mot vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige.

Greta Thunberg er på plass utenfor departementsbygningene igjen tirsdag morgen. (Foto: Alf Simensen/NTB) Mer...

Demonstrasjonene fortsetter

Svenske Greta Thunberg er igjen på plass blant demonstrantene etter å ha møtt opp for å «vise sin støtte» mandag.

Utenfor den sperrede hovedinngangen til departementene sitter 40–50 demonstranter tirsdag morgen. I tillegg er det observert mellom 30 og 40 demonstranter andre steder i nærheten.

Mange aksjonister får opplæring i aksjonering utenfor parkeringshuset i Munchs gate, ifølge NTBs reporter på stedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er satt opp tre lavvoer og minst to vanlige telt i området, og folk strømmer til med jevne mellomrom.

Thunberg satt sammen med demonstrantene mandag før hun forlot området ved 17-tiden mandag ettermiddag. Tirsdag morgen er hun altså på plass igjen.

Politiet bærer bort en aksjonist i regjeringskvartalet. Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat fortsetter tirsdag sin demonstrasjon i regjeringskvartalet. (Foto: Alf Simensen/NTB) Mer...

Lenket seg sammen

Etter å ha demonstrert utenfor inngangen til departementet i flere dager, tok aksjonistene seg inn i bygget natt til mandag.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) konkluderte med at demonstrantene hindret ansatte i departementet fra å gjøre jobben sin og ba aksjonistene fortsette markeringen på et egnet sted. DSS ba samtidig ansatte i sju departement om å jobbe hjemmefra.

I morgentimene ble aktivistene etter begjæring fra DSS båret ut av lokalene av politiet av sikkerhetsmessige årsaker, men aksjonen fortsatte for fullt utenfor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom mandagen bar politiet bort flere demonstranter som sperret innganger ved regjeringskvartalet. Det skjedde etter at aksjonistene fikk pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene. I 13-tiden valgte flere demonstranter å lenke seg sammen.

Demonstrasjonene i regjeringskvartalet fortsatte tirsdag, der aksjonister sperret Finansdepartementet på morgenen. (Foto: Alf Simensen/NTB) Mer...

Krever at landet tilbakeføres til samene

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sa til pressen at de ikke har noen intensjoner om å pågripe demonstrantene.

– Det er noen få som sitter ved de inngangene som vi har tatt kontroll på. Disse har fått pålegg om å fjerne seg. Gjør de ikke det, vil vi fjerne dem med makt. Vi har ingen intensjon om å pågripe dem, så de vil bli fjernet fra inngangene, sa Skotnes.

En av inngangene til Finansdepartementet blokkert av demonstranter fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tirsdag. (Foto: Alf Simensen/NTB) Mer...

Hætta Isaksen var en av aktivistene som ble båret ut av departementsbygningen og senere fjernet fra en av inngangene. Etterpå lovet hun at demonstrantene ikke kom til å ta seg forbi politisperringene og inn i departementet på ny mandag, men at aksjonen fortsetter.

– Det blir til noen lover at vindturbinene på Fosen blir revet, og landet blir tilbakeført til Fosen-samene. Ellers må vi fjernes med makt, for vi kommer ikke til å fjerne oss herfra frivillig, sa Isaksen.

– Vi fortsetter aksjonen med full styrke. Vi skal fortsette aksjonen helt til menneskerettighetsbruddet opphører, tilføyde Niillas Beaska, talsperson fra Norske Samers Riksforbund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.