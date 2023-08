Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen har DNs politiske kommentator Frithjof Jacobsen besøk av forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun i DN-teltet.

I Frokost uten filter skal det snakkes om Ukraina-krigen, og om kommunevalget som står for tur i september.

Se hele programmet her.



Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (AP) ble i april sentralstyremedlem i Rogaland Arbeiderparti etter valgkomiteen valgte å vrake Hadjia Tajik som nestleder og sentralstyremedlem.Hun går inn for en ny periode som ordfører i Stavanger.

Betent strid

Det ble tidligere i år avklart at Norge kjøper 54 stridsvogner av typen Leopard 2A7 fra Tyskland – med en opsjon på ytterligere 18 vogner. Det var en betent strid om innkjøpene.

Valget var stikk i strid med forsvarssjef Eirik Kristoffersens anbefalinger.

Ikke bare tapte forsvarssjefen kampen om det han mente var en gal prioritering. Han fikk heller ikke viljen sin om hvilken type stridsvogner det skulle være, ifølge DNs opplysninger:

Kristoffersen ville ha sørkoreanske stridsvogner. Det var ikke aktuelt for regjeringen.

Travel uke

Arendalsuken er klar for dag to. Byen som til vanlig huser over 30.000 personer, skal trolig romme om lag 100.000 personer de neste fem dagene.

Det ligger an til å bli en travel uke for de som tar turen – med rundt 2000 arrangementer fordelt på fem dager.

Det vil i løpet av uken bugne av toppsjefer og politikere som skal delta på arrangementer, deriblant DNB-sjef Kjerstin Braathen, Telenor-sjef Sigve Brekke og Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

Hotelleier Petter Stordalen, oljefondssjef Nicolai Tangen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og sentralbanksjef Ida Wolden Bache er blant deltagerne. Sistnevnte skal legge frem ny rentebeslutning fra Arendal på torsdag.