Artikkelen fortsetter under annonsen

Rike nordmenn er en truet art, men på nasjonaldagen krydde det av dem på ærverdige Grand Hotel, der gårdeier og eiendomsfyrste Christian Ringnes (69) nok en gang hadde invitert til feiring.

Alt fra gründere til næringslivsledere, influensere, journalister, artister, arvinger og Sveits-utflyttere hadde tatt turen.

Dagligvaremilliardær Stein Erik Hagen (66) var blant dem som fulgte aktivitetene utenfor fra en av de mange balkongene på hotellet. Han hadde med seg hele familien, inkludert forloveden Bendik Skinningsrud (27). Noen av familiemedlemmene hadde reist langt.

Stein Erik Hagen (bakerst) har fulgt Gardens drilltropp og barnetoget fra Grand Hotel i snart 40 år. Til venstre i rutet dress står hans forlovede, Bendik Skinningsrud. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Min datter Caroline med ektemann og fire barn kom helt fra Sveits for å feire dagen. Min yngste sønn Nicolai og hans mor Caroline var der. Mine tre eldste barns mor Nina Paulsen var der med sin ektemann. Ellers var det gode venner og nære medarbeidere. Stort sett de samme hvert år, sier Hagen.

Nicolai Thomas Stang Hagen er Stein Erik Hagens yngste barn. Han feiret 17. mai sammen med faren og resten av familien på Grand Hotel. Til venstre står Else Ramm. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Hagen forteller at han har samlet familie og venner på rom 260 i anslagsvis 40 år. Derfra har de alltid fulgt Gardens drilltropp og deretter barnetoget.

Hagen mener årets opptreden oste av klasse.

– Jeg gleder meg stort over å se barnetoget med alle de flotte korpsene. Og hvorledes de unge nå pynter seg i flotte bunader og annet pent.

– Hvilken bunad har du selv og hva kostet den?

– Jeg har gjennom årene fått fem bunader. I dag iførte jeg meg mannsdrakt fra Hallingdal, sier Hagen.

Alexandra Haudemann-Andersen flyttet nylig til Sveits, men var til stede på Grand Hotel for feiring av nasjonaldagen. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

På balkongen observerte DN også Alexandra Haudemann-Andersen (33), som nylig flyttet til Sveits, nærmere bestemt Wilen bei Wollerau ved Zürichsjøen i kantonen Schwyz. Før flyttingen fikk hun overført mesteparten av faren Jan Haudemann-Andersens (65) milliardformue.

– Det dårligste er politikerne

Jan Petter Sissener (68), en av Norges mest frittalende finansmenn, må nærmest regnes som fast inventar på slike arrangementer. Årets Grand-feiring var intet unntak.

– Det beste er naturen, landet, menneskene. Det dårligste er politikerne. Slik lød fondsforvalter Jan Petter Sisseners dom over Norge på nasjonaldagen, idet han ankom Christian Ringnes' fest på Grand Hotel. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Det beste og dårligste med Norge?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det beste er naturen, landet, menneskene. Det dårligste er politikerne.

– Du får møte noen folk fra Sveits i dag kanskje?

– Jeg møter folk fra Sveits stadig, jeg er jo sveitser. Jeg har en stor sveitsisk familie, sier Sissener, hvis fulle navn er Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hva skal du gjøre her inne?

– Leke med barnebarna mine.

– En av livets gleder?

– Den største. Det er livets dessert, sier Sissener, i visse miljøer også kjent som «carebear», tuftet på hans omtanke for andre.

– Skal jeg skrive at det er adelen som er samlet på Grand? Eller vanlige folk?

– Jeg mener å tilhøre «vanlige folk», i hvert fall etter min definisjon. Adelen er vel avviklet i Norge.

Derfor står Grand Hotel øverst på Christian Ringnes' allerede oppfylte ønskeliste:



– De er ikke helt fornøyd

Hilde Midthjell (62), landets første selvskapte kvinnelige milliardær, ankom med særdeles godt humør. I dag feirer hun friheten.

Hilde Midthjell skulle egentlig ikke snakke om skattepolitikk på nasjonaldagen, men kunne ikke la være å sende et stikk til regjeringen: – Når man sier at man vil lytte til næringslivet, så bør man kanskje gjøre det, sa Midthjell på vei inn til Grand Hotel. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Det beste med Norge er at vi har et demokrati hvor vi kan være med og bestemme, og at vi har et sikkerhetsnett og at alle har det noenlunde bra uansett, sier Midthjell.

Men:

– Samtidig så er jeg opptatt at vi tar vare på de som skaper verdier og bedrifter og arbeidsplasser og skatteinntekter i dette landet, så vi finner en god balanse.

– Man ser kanskje noen symptomer på at vi ikke gjør det, siden det er folk fra Sveits her?

– Fra Sveits? Jeg kjenner jo noen av dem. De er ikke helt fornøyd med systemet. Jeg har ikke flyttet til Sveits og har ikke tenkt til å gjøre det heller, men jeg synes det er en del ting politikerne bør gjøre. Blant annet får man kanskje lytte litt til næringslivet. Når man sier at man vil lytte, så bør man kanskje gjøre det.

Hun har tro på en bra feiring, selv om Grand Hotel gir utsikt rett mot Stortinget, der ugjerningene begås.

– Det er vel ingen i næringslivet som er helt fornøyd sånn som det er nå. Vi føler at man ikke ser på de problemstillingene som er i skattepolitikken. Samtidig er det et bra land, ingen tvil om det, men det er forbedringsmuligheter som overalt ellers.

– Etterpå skal dere stå på balkongen og vinke ned til oss vanlige folk?

– Haha. Det er ikke akkurat sånn det foregår da!

En av fem mill. nordmenn

Blant sliterne «på gulvet» observerte DN Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten.

– Det beste med Norge?

– Det du ser nå, den fantastiske feiringen på 17. mai. At vi lever i et godt og fritt land, et demokrati. Det er helt fantastisk.

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten tok seg tid til en prat med DN på Karl Johans gate utenfor Stortinget. I bakgrunnen skimtes Grand Hotel, der Christian Ringnes nok en gang hadde invitert samfunnseliten til fest. (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

– Og dårligste?

– Hva skal det være da? Vi er jo privilegerte. Jeg greier ikke å finne noen veldig dårlige sider ved landet vårt. Vi bor i en privilegert del av verden, og jeg tror kanskje vi skal reflektere litt over det på en sånn dag som det her – hvor godt vi faktisk har det.

– Bør de der oppe også reflektere over det?

– Jeg tenker at alle bør sette pris på det vi har, og særlig på en sånn dag som det her.

Kanskje er Orten dømt til et liv på asfalten utenfor Grand Hotel fordi partiet hans ikke avskaffet formuesskatten under forrige regjeringsperiode. Han bedyrer imidlertid at han har en helt fantastisk feiring.

– Jeg trives veldig godt her nede på gateplan.

– Føler du deg som vanlige folk?

– Jeg føler meg akkurat som det jeg er, en av fem millioner nordmenn.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.