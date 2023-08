Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solberg var statsminister fra 2013 til 2021. DN fortalte torsdag om hvordan hennes mann, og mannen til en av hennes kulturministere, Thorhild Widvey, forsøkte å påvirke sammensetningen av statlige styrer.

Sindre Finnes, gift med Solberg, laget et notat før valget i 2013. Det delte han med partiets generalsekretær og sentralstyremedlemmet Thorhild Widvey. I dokumentet kom Finnes med en lang rekke vurderinger, og var kritisk til styremedlemmer innsatt av den rødgrønne regjeringen.

«Hydro har et altfor svakt styre, og styret er dessuten svekket med politikerutnevnelser», skrev Finnes for eksempel om Norges nest største selskap.

Må vurdere å gå lenger tilbake

– Det er umulig å vite om det Sindre Finnes skriver faktisk påvirket regjeringen. Men det er en holdning til statlige styreverv som kommer frem her, som bekymrer meg, sier SVs Audun Lysbakken.

SVs Audun Lysbakken.

Han sitter i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Her ser det ut som om målet er å få flest mulig Høyre-folk inn i statlige styrer. Det er en ganske viktig verdi at en regjering først og fremst ser etter riktig kompetanse, ikke riktig partibok, sier Lysbakken.

Alle regjeringer utnevner partifeller, ifølge den tidligere SV-lederen. Han beskriver det legitimt, men mener det er helt feil om det er en «systematisk politikk for å erstatte et partis folk med et annet».

– Det er flere ting i DN-saken som det er interessant for oss å se på, sier Lysbakken.

– Vi er på jakt etter å finne ut hvilke svakheter som ligger i regjeringsapparatet og departementenes håndtering av habilitet. Derfor er det relevant å se på hvordan den forrige regjeringen håndterte dette – på godt og vondt. Da er det naturlig å kalle inn folk for å spørre om det som har kommet frem i denne saken.

Komiteen skal allerede se tilbake til 2017.

– Nå må vi vurdere om vi skal gå enda lenger tilbake i tid.

– Helt vill

– Denne saken er helt vill! Erna Solberg stod øverste ansvarlig for en regjering som i DNs avsløringer framstår som et skolebokeksempel på elitesamrøre, sier Seher Aydar, Rødts medlem i kontrollkomiteen, til NRK.

Seher Aydar på Rødts landsmøte tidligere i år.

– Rødt har ved hver korsvei tatt initiativ til at kontrollkomiteen også skulle se på tidligere regjeringers habilitetshåndtering. Det får vi nå understreket at var lurt, sier hun.

Sp: – Et veldig agg mot oss

– Jeg synes dette er spesielt, sier Senterpartiets kontrollkomité-medlem, Nils T. Bjørke.

Han reagerer spesielt sterkt på notat Sindre Finnes skrev før 2013-valget, der han foreslår en rekke utskiftninger i statlige styrer.

– Det virker som en bevisst plan for å få inn sine folk, og det er absolutt et grunnlag for at komiteen skal se nærmere på dette.

– Har du inntrykk av at Høyre faktisk favoriserte sine egne?

– Det er ikke tvil om at det ble valgt inn andre folk. Det trenger ikke i seg selv å være feil, men det ser spesielt ut i lys av dette. Og det er naturlig å se på i høringen.

Den samme anklagen kom Sindre Finnes med mot Senterpartiet i 2013, da han skrev at Sp hadde vært «svært opptatt med å sette inn folk i styrene der de har fått mulighet».

– Det virker som han har hatt et veldig agg mot oss, kommenterer Bjørke.

Ap melder seg på

Frode Jacobsen, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier til NRK at de vurderer å kalle inn tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, etter DNs artikkel.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Jacobsen til NRK.

Han legger til at det vil vurdere om det er naturlig å innkalle Solberg til høringen, som skal finne sted i forbindelse med saken knyttet til regjeringsapparatets håndtering av habilitetssaker.

– Jeg føler vel at Frode Jacobsen i Ap slår inn vidåpne dører, når han sier de vurderer om jeg skal innkalles. Jeg har for lenge siden fått beskjed om å holde av datoer til høringen som er kommet i stand på bakgrunn av habilitetssakene i Støre-regjeringen. Det er helt uavhengig av saken DN bringer i dag, men i kraft av at jeg er tidligere statsminister, svarer Erna Solberg.

Den tidligere statsministeren «antar tanken er at jeg skal redegjøre for hvordan praksis rundt habilitet var i vår regjering».

– Og jeg skal gjerne redegjøre for våre styreutnevnelser i de statlige selskapene, som skjedde etter grundige og profesjonelle prosesser mellom embetsverk og politisk ledelse, med kompetanse som det viktigste kriteriet.

Jacobsens komitékollega fra Venstre, Grunde Almeland, påpeker også at det er naturlig at Solberg stiller, samtidig som han understreker at han ikke har hatt tid til å sette seg grundig inn i akkurat denne saken.

– Det er helt naturlig at kontrollkomiteen ser på alt som kommer opp nå for tiden. Så jeg er absolutt åpen for at vi skal se på disse forholdene her, sier han.

– Dersom det kommer opp ting som er relevant for saken, så er det naturlig at kontrollkomiteen også ser på det.

Sindre Finnes og daværende kulturminister Thorhild Widvey på Kistefos i 2014.

Sentralstyremedlem Widvey laget en lang liste med mulige styrekandidater i statlige selskaper. Mens Widvey var kulturminister delte hun listen med ektemannen Osvald Bjelland som drev et eget konsulentselskap. Listen inneholdt flere av ekteparets bekjente og forretningskontakter.

DN har funnet 17 navn på Widveys kandidatliste, som i løpet av Solberg-regjeringens åtte år fikk verv i styrer hvor staten er eier. Fire av disse ble oppnevnt av Thorhild Widvey selv. Det inkluderer Birger Magnus, som var invitert i Widveys bursdag kort tid før hun utnevnte ham til styreleder i NRK. Anne Carine Tanum har vært gjest hos ekteparet og ble senere utnevnt til styreleder i operaen av Widvey.

Widvey sier til DN at hun aldri har gitt verv til en nær venn eller slektning, og mener hun har fulgt habilitetsreglene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at Widvey vurderte seg som habil i forbindelse med oppnevningene av Tanum og Magnus, og at embetsverket derfor ikke gjorde ytterligere habilitetsvurderinger.

Osvald Bjelland har hatt dialog med flere om statlige styrer, inkludert Sindre Finnes. Finnes skrev i 2014 til Bjelland at «det er ikke lett å bli kvitt de sosialdemokratiske nettverk».

Bjelland har også skrevet til flere av sine kontakter at han har foreslått dem til verv.

Hagen: – Litt spesiell

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen sier til DN at dokumentaren bekrefter en praksis fra Ap og Høyre som har vært kjent lenge. Men han kan ikke umiddelbart se noe som er direkte kritikkverdig, sier han.

– I et lite land, hvor veldig mange av de fremstående kjenner hverandre, så er det ikke dette til å unngå. Det er heller ikke noe å kritisere før man finner noe som er eksepsjonelt, sier Hagen, som likevel legger til:

– Den gjennomgangen til Sindre Finnes, den er litt spesiell. Og at han aktivt har sendt den til andre, som om han er en del av et team, det er utenfor det jeg ser på som helt normalt.

Hagen har ingenting imot at Solberg blir invitert til komiteen for å svare på spørsmål i forbindelse med habilitetssaken som allerede er planlagt, sier han.