Artikkelen fortsetter under annonsen

Skademeldingene etter det voldsomme regnværet som skyllet over store deler av Østlandet natt til søndag, tikker inn til forsikringsselskapene.

Brannvesenet i Oslo har fått over 2000 anrop det siste døgnet om vannskader. De henter inn hjelp fra andre distrikter.

Som følge av det siste regnværet er vannføringen i Drammenselva igjen stigende, og flomvarselet ble oppjustert til oransje nivå.

– Over 2000 anrop det siste døgnet om vannproblematikk! Vi kan dessverre ikke hjelpe alle og må prioritere strengt, skriver 110-sentralen på X/Twitter.

– Dette kraftige regnet har truffet Oslo og områdene rundt på langt mer brutal måte enn «Hans», sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Ved tretiden søndag ettermiddag hadde If mottatt 450 skademeldinger. På tilsvarende tid etter ekstremværet Hans, var antallet meldinger 150.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag kveld oppgir Gjensidige at det har kommet 500 meldinger om skade på bygninger tomt og innbo etter styrtregnet.

Tryg opplyser at det ved 13-tiden hadde fått inn melding om 80 skader, men de forventer at tallet vil passere 100 i løpet av ettermiddagen.

– Fortvilte boligeiere og forretningsdrivende prøver å redde verdier fra vannskader. Det er først og fremst i Oslo-området skadene kommer inn fra, men også andre steder på Østlandet er rammet av overflatevann inn i kjellere og førsteetasjer i boliger og forretningsbygg, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Kommunikasjonssjefen sier at det kommer til å ta dager og uker å få full oversikt over hvor mange som egentlig er rammet. Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene utgjør i kroner og øre.

Større pågang i Oslo enn under Hans

– Det er større trøkk på oss nå i Oslo, enn det var under ekstremværet Hans, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

Han sier at de som driver skadesanering for deres kunder, fortsatt jobber med skadene som oppsto under forrige ekstremvær.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så dette var et uvær vi virkelig ikke trengte nå, sier Irgens.

En bil sto med panseret åpent etter at den stoppet i vannet på Ljabruveien ved Hauketo i Oslo. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

– Når regner gir seg utover dagen, skal man gjøre det man kan for å tørke opp og få vannet ut fra kjellere og andre steder som er oversvømt. Kjapp innsats etter vannskader minsker skadeomfanget betydelig, sier kommunikasjonssjefen.

Meldingen om å unngå å kjøre inn mot Oslo sentrum ble sendt ut da det regnet som verst.

– Folk må holde seg oppdatert på den strekningen de skal kjøre, og regne med litt forsinkelser siden det er noen stengte veier og redusert fremkommelighet, sier trafikkoperatør Tone Sorken til NRK.

Søndag ettermiddag er det fortsatt begrensninger på en rekke veistrekninger i Oslo-området som følge av utfordringer med vann i veibanen.

En taxi fikk motorstopp og gangveien var helt oversvømt ved Hauketo stasjon i Oslo. (Foto: Stian Lysberg Solum/NTB) Mer...

– Vi henstiller til bilister om å følge de anviste omkjøringene, skriver politiet på X/Twitter.

Flomvarsel

Søndag ettermiddag har meteorologene sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det i farevarselet fra Varsom.

Tidligere forelå det et oransje varsel for flom for Innlandet og Viken.

NVE måler vannføring på flomnivå flere steder søndag morgen.

– Vannføringen vil synke raskt i mindre elver og bekker når regnet avtar. I de større vassdragene hvor det allerede var stor vannføring eller flom, vil det fortsatt holde seg på et høyt nivå flere dager fremover, skriver Varsom på sine nettsider.

Trøbbel for togtrafikken

Nattens store nedbørsmengder i Oslo fører til flere problemer på Dovrebanen. Togselskapet SJ får ikke sine tog hverken inn eller ut av Lodalen.

SJ opplyser at de store nedbørsmengdene i Oslo har ført til at Lodalen er stengt for all togtrafikk.

– Dette gjør at vi ikke får togsettene våre som går på Dovrebanen inn eller ut av Lodalen, skriver selskapet i en pressemelding.

De skriver at de jobber med å skaffe alternativ transport for togene mellom Oslo S og Lillehammer.

– Og vi beklager at kundene våre igjen blir skadelidende på grunn av store nedbørsmengder.

– Dette er foreløpig siste av mange hendelser som viser at det ikke er god nok beredskap på jernbanen ved ekstremvær, sier informasjonssjef i SJ Norge Hilde Lyng.

Togselskapet ber nå regjeringen sikre ressurser slik at Bane Nor kan ha en betryggende beredskap fremover.

Fra før er det stengt mellom Oppdal og Støren på Dovrebanen på grunn av ras.

– Dette vil ta tid. Ny oppdatering mandag klokken 9, opplyser Bane Nor om raset.

SJ ber alle sine passasjerer om å følge med på deres hjemmesider for informasjon.

Nattens kraftige regnvær har ført til overvann og stengte veier. Denne bilen står under togbroen på Skøyen. (Foto: Erik Flaaaris Johansen/NTB) Mer...

(©NTB)*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.