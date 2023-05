Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette føyer seg i rekken av flere saker hvor Forsvaret og politiet har gjort inngrep uten hjemmel. Det er alvorlig og noe vi forventer at både Forsvaret og politiet gjør det de kan for å rydde opp i, sier Sveinung Stensland.

Han er Høyres justispolitiske talsperson, og en av flere som har reagert denne uken etter en artikkel i DN om urinprøve-bruk i Forsvaret.

Urinprøvetaking er en strengt lovregulert kroppsundersøkelse, og normalt må en domstol eller politijurist gi grønt lys.

Forsvaret har en egen lov som gir anledning til å gjennomføre slike tester, uten mistanke eller konsultasjon med jurist. Men formålet med dette unntaket er å vurdere skikketheten til personellet, ikke å straffe dem.

Likevel har DN over en fireårsperiode funnet over 50 anmeldelser hvor urinprøver er blant bevisene. I disse dokumentene står det ikke noe om at jurist har vært involvert i beslutningen om kroppsundersøkelse, slik loven krever i straffesaker.

Seks politidistrikter har opplyst om urinprøver det er grunn til å tro at er tatt med Forsvarets eget lovverk.

Sveinung Stensland er en av flere som har engasjert seg i saken.

Spørsmål og krav

– Det er urovekkende om Forsvaret har praktisert reglene feil, og at det kan ha ført til at mennesker som ikke skulle blitt straffet, er blitt det. Vi tenker vi her må be forsvarsministeren komme til Stortinget og orientere om omfanget av dette, sier Andreas Unneland.

Han er justispolitisk talsperson for SV, regjeringens budsjettpartner.

– Det har vært tydelige retningslinjer i 14 år. Og DN kan allerede vise ganske stort omfang av mennesker som er blitt straffet for noe som ikke skulle brukes i den hensikt, sier Unneland.

Forsvarets retningslinjer I Forsvarets retningslinjer fra 2009 står det om urinprøver tatt for å vurdere tjenestedyktighet:

«Resultatet av slike prøver kan ikke benyttes i disiplinær- og strafferettslige øyemed».

Sommeren 2017 trådte forsvarsloven i kraft. Først tre år senere kom et nytt direktiv, der det står:

«Befatning med narkotika som avdekkes i en skikkethetsvurdering etter forsvarsloven § 10 skal ikke alene eller systematisk danne grunnlag for anmeldelse».

Også Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik, har engasjert seg i saken. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om hvilke initiativer han vil ta for å komme til bunns i saken.

«Beklagelig»

I 2020 stilte fagforeningen Norges offisers- og spesialistforbund (nof) spørsmål om hvordan prøver tatt med forsvarslovens paragraf 10 kan brukes. Det er denne paragrafen som gir Forsvaret mulighet til å urinteste ansatte uten vurdering fra jurist, men prøvene skal ikke brukes til straff.

Nof-leder Torbjørn Bongo sier han ikke er overrasket over det som nå har kommet frem.

Nof-leder Torbjørn Bongo er ikke overrasket over det som nå har kommet frem.

– Sett i retroperspektiv fremstår det beklagelig at prøvene har vært anvendt utover det formål prøvetakingshjemmelen gir, sier han.

– Gitt at anvendelsen av prøvetakingen har vært benyttet utover det som er hjemlet, fremstår det hensiktsmessig at Forsvaret burde kartlagt omfanget av de konkrete sakene. Dette for å kunne bidra til å eventuelt beklage eller rette opp i sakene, mener Bongo.

Skal undersøke

Forsvarsdepartementet går nå inn for å få svar i saken. I en epost skriver seniorrådgiver Marita Hundershagen:

– Departementet har tillit til at forsvarssjefen påser at regelverket følges. Vi vil i tillegg be om at Forsvaret avklarer omfanget av anmeldelser som er basert på resultater av urinprøver tatt med hjemmel i forsvarsloven § 10.

DN har også stilt spørsmål til forsvarssjef Eirik Kristoffersen om saken. I stedet svarer pressevakt Aleksander Enborg Hage:

– Urinprøver tatt etter forsvarsloven §10 skal kun benyttes til å vurdere skikkethet. Dersom dette ikke har vært tilfellet i enkelte saker tidligere, er det beklagelig. Forsvaret skal nå undersøke saken nærmere.

Han viser også til at samarbeidet mellom politi og forsvar om narkotikabekjempelse, Forsvarets narkotikagruppe, ble avviklet i 2020.

Når det gjelder utfallet av anmeldelsene henviser departementet til påtalemyndigheten, der riksadvokaten er øverste sjef.

Kan be om opphevelse

– Dersom det viser seg etter at en straffesak er avsluttet at det er grunn til å stille spørsmål ved avgjørelsens riktighet, er det ikke tvil om at påtalemyndigheten kan ha en plikt til å gjenopprette feilen som er begått.

Det skriver statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Helene Bærug Hansen, i en epost.

– Vi er ikke kjent med noen straffesaker hvor spørsmålet har oppstått, sier statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Helene Bærug Hansen.

Hun viser til riksadvokatens konklusjon fra 2020: Det er et åpent spørsmål om urinprøver tatt med forsvarslovens paragraf 10 er lovlig bevis i en straffesak.

– Vi er ikke kjent med noen straffesaker hvor spørsmålet har oppstått, og riksadvokaten har dermed ikke grunnlag for å konkludere med at det er gjort feil i de aktuelle sakene.

Nesten alle anmeldelsene fra Forsvaret DN har gått gjennom har ført til forelegg eller påtaleunnlatelse, og sakene har ikke nådd rettssystemet.

Om funnene Ikke alle politidistrikter har svart, så tallet kan være høyere.

DN har kun sett på en begrenset periode fra 2017–2020.

Riksadvokaten ser ingen grunn til å gjøre noen ny vurdering av de rettslige spørsmålene, og understreker at det fortsatt kan være grunnlag for straffansvar selv om urinprøvene skulle vise seg å være ulovlige bevis.

Samtidig kan de som har fått bøter be om at den oppheves, skriver Hansen.

Dersom påtalemyndigheten mottar en slik begjæring, vil den måtte ta stilling til alle spørsmål den aktuelle saken reiser.

Uforholdsmessig

I Forsvarets anmeldelser til politiet finnes det også en rekke saker hvor påtalejurist er koblet inn, og det er gitt grønt lys til urinprøvetaking. Men heller ikke da har alt vært på stell. Denne praksisen var nemlig uforholdsmessig i små saker, presiserte riksadvokaten i 2021.

– Når det gjelder påtalemyndighetens beslutninger om å ta urinprøver etter straffeprosessloven § 157 er det ingen tvil om at påtalemyndighetens oppmerksomhet om tvangsmiddelbruken i mindre alvorlige narkotikasaker ikke var god nok frem til riksadvokatens direktiv 9. april 2021, skriver statsadvokat Hansen.

Dette er nå ryddet opp i, legger hun til.