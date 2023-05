Artikkelen fortsetter under annonsen

I mars fortalte DN om hvordan kommende soldater i mange år er blitt ulovlig kontrollert i politiets registre, og at flere ble tatt ut av tjeneste som følge av funnene.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har gjennom de siste månedene lett etter vernepliktige som er kastet ut på feil grunnlag. Tirsdag kom resultatet.

Ti personer har fått et brev fra, hvor det står:

«Forsvaret opphever vedtaket om at du ikke er kvalifisert for tjeneste eller utdanning i Forsvaret».

Beklagelse

Merknadene i Forsvarets registre om disse ti er nå fjernet. Dermed står de fritt til å søke utdanning eller jobb der.

Kontrollen er blitt gjennomført av politimenn ansatt i Oslo og Troms politidistrikt.

En stund før innrykk fikk de en liste over soldater innkalt til tjeneste, som ble søkt opp i politiets registre. Slik ble det funnet informasjon som ikke dukker opp i alminnelig vandelskontroll.

Samtidig som saken ble rullet opp, fant politiet også andre, problematiske sider ved samarbeidet med Forsvaret. «En betydelig risiko for rolleblanding og ulovlige undersøkelser», kom en politiadvokat frem til om narkotikagruppen.

Samarbeidet mellom politiet og Forsvaret ble avviklet i 2020, over 40 år etter oppstarten.

Dette gjelder for eksempel to gutter som ikke var straffet for noe, men politiet hadde ført opp i et lukket etterretningsregister at de ved en anledning ble stoppet og erkjente å ha røykt cannabis.

Det er en rekke opplysninger som ikke fanges opp av Forsvarets lovlige vandelskontroll, for eksempel slik ubekreftet etterretning. Men gjennom ulovlig kontroll fant Forsvarets narkotikagruppe opplysningene, og brukte dem til å kaste guttene ut.

