Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk undersøkelse fra Finans Norge og Kantar viser at nordmenns økonomiske fremtidstro holder seg på historisk lave nivåer.

Forventningsbarometeret, som Finans Norge har kalt undersøkelsen, hadde før dagens oppdatering steget tre kvartaler på rad, men har samtidig aldri vært på et lavere nivå i statistikkens historie, som går tilbake til starten på 1990-tallet.

– Nå begynner husholdningene virkelig å merke effekten av de fem rentehevingene i inneværende år, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen.

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem delindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Barometeret er et samarbeid mellom Finans Norge og Kantar Public og lages hvert kvartal.

I Forventningsbarometerets 30-årige historie har indikatoren for større anskaffelser aldri vært så lav. Målingen bekrefter at husholdningene har til hensikt å holde igjen på større innkjøp på grunn av økte kostnader på basisvarer og en høyere rente.

Bredt basert

Det er husholdningenes vurdering av egen økonomi siste år, sammen med synet på større anskaffelser som trekker hovedindikatoren ned, skriver Finans Norge.

Detaljene viser at nedgangen i hovedindikatoren er bredt basert. Det er ingen særlige forskjeller selv om man deler opp i alder, kjønn, geografi og inntekt. Kun de med lavest utdanning har blitt litt mer optimistiske, ifølge bransjeorganisasjonen.

De ferske tallene kommer idet Black Friday- og julehandelen er i ferd med å sparkes i gang. November og desember er normalt sett to solide måneder for detaljhandelen, og to måneder som kan gi en god pekepinn på hvordan det står til for norske forbrukere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Virke har anslått en liten oppgang i årets julehandel, og vist til lavere strømpriser, lav ledighet og tydelige utsikter til at rentetoppen er nær.

Venter fall i forbruket

DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland skriver i en rapport tirsdag morgen at forbruket strammes inn etter det hun beskriver som en «forbausende kjøpelyst» over lengre tid.

– Det skyldes særlig at de har kunnet tære på betydelige sparebeholdninger som oppsto mer eller mindre ufrivillig under pandemien. Nå er denne ekstraordinære bufferen trolig i ferd med å bli historie, i alle fall for de fleste husholdninger, skriver Haugland, og viser til DNBs egne tall for innskudd og fondsmidler.

– Sparingen i oktober er bare fire prosent høyere enn før pandemien. Til sammenligning var den i starten av 2022 hele 20 prosent høyere enn i 2019, skriver hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nasjonalregnskapet for august, som ble lagt frem i starten av oktober, viste et marginalt positivt forbruk gjennom sommermånedene, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Haugland venter imidlertid at nasjonalregnskapet for september, som blir lagt frem neste uke, vil vise en nedgang i forbruket.

Ifølge DNBs transaksjonsdata kommer det frem en nedgang på to prosent på årsbasis i oktober, der fallet er størst for gruppen med høy gjeldsgrad.

– Norges Bank, i likhet med oss, har anslått nedgang i forbruket i andre halvår. Statistikk som bekrefter at dette skjer, betyr dermed ikke at rentehoppet i desember blir avlyst, med mindre omslaget ser ut til å være av det mer dramatiske slaget, skriver sjeføkonomen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.