Flere norske selskaper har besluttet å stanse salg av Freia-produkter som følge av at eierselskapet Mondelez fortsetter å ha produksjon i Russland under krigen.

– Det å opprettholde produksjon i Russland er uforenelig med våre verdier. Produkter fra Mondelez vil derfor ikke bli solgt om bord på våre fly inntil videre, sier Grete Kruse Roald, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

– Hva skal til for å gjeninnføre salget?

– Det må vi ta underveis. Vi har ikke gått i dybden på hva som skal til for å gjeninnføre produktene. Inntil videre har vi bestemt oss for å sette salg av produktene på pause, sier hun.

Flere stanser salg

Norwegian er langt fra den eneste aktøren som har satt salgene på pause. Konkurrenten SAS varslet stans på torsdag. I helgen har flere fulgt etter med boikott. 229 hoteller i Petter Stordalens Strawberry-kjede fjerner Freia-produkter, ifølge VG.

– Vi har besluttet å boikotte Mondelez og er i gang med den praktiske gjennomføringen slik at produktene det gjelder fjernes fra våre hoteller. Strawberry skal ikke handle varer av aktører som bidrar inn i Russlands krig mot Ukraina, sier konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry til avisen.

Det svenske togselskapet SJ og hotellkjeden Classic Norway Hotels har også sluttet seg til boikotten. I tillegg har Den Norske Turistforening (DNT) satt samarbeidet med Mondelez på pause.

Disse har stanset salg av Freia-produkter SAS

Norwegian

Classic Norway Hotels

Strawberry (Nordic Choice Hotels)

SJ Norge

Den norske turistforening (DNT)

– Trist

Masseboikotten skjer etter at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet i mai satte opp en svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen. Det amerikanske selskapets sjef Dirk Van de Put opplyste sist høst at Mondelez ikke planla å trekke seg ut av Russland, men han understreket at de «ikke på noe vis bidrar til krigen».

– Det er ekstra trist at vi må pause samarbeidet med DNT siden båndene mellom DNT og Kvikk Lunsj går helt tilbake til 1960-tallet. Vi håper at samarbeidet kan gjenopptas senere, skriver Mondelez i en pressemelding lørdag.

– Vi anerkjenner at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut at det er ulike meningene om saken, heter det videre.

Freia-eieren understreker at Freia og Kvikk Lunsj er norske merkevarer, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og de selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, ifølge pressemeldingen.

Begrenset virksomhet

Norske Freia ble i 1983 kjøpt opp av Kraft Foods, som i 2012 endret navn til Mondelez International.

Konsernet påpeker at de overholder alle sanksjoner.

– Som flere andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk, skriver Mondelez.