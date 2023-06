Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet Mondelez ønsker dialog med regjeringen. Det skriver selskapet i en pressemelding søndag kveld. Ønsket kommer etter Coops forespørsel om møte med regjeringen, for avklaringer og råd til næringslivet etter de mange Freia-boikottene de siste dagene.

Freia eies av Mondelez, som fortsatt opererer i Russland. Nå har en rekke aktører bestemt seg for ikke å selge Freia-produkter, det gjelder blant annet Norwegian, Strawberry og DNT.

– Mondelez Norge hilser en slik dialog velkommen i denne kompliserte situasjonen og sender nå et brev til de relevante departementene for å skissere våre standpunkter, foreslå et møte og tilby eventuell ytterligere informasjon de måtte ønske, skriver selskapet i en pressemelding søndag kveld.

I pressemeldingen skriver selskapet at «Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland».

– Vi håper og tror at dette gjør at debatten fokuserer på objektive kriterier. Faktum er at internasjonale leverandører som står bak en betydelig del av dagligvarene i Norge fortsatt opprettholder virksomhet i Russland i varierende grad, uten å bryte sanksjoner. Dette må tas i betraktning når vi går videre, sier administrerende direktør Chris Callanan i Mondelez Norge pressemeldingen.