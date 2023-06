Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag samlet laksearving og milliardær Gustav Magnar Witzøe om lag 70 gjester til middag på Norges mest eksklusive restaurant, Maaemo, i Bjørvika i Oslo.

Anledningen var Witzøes kreative debut som kom i form av et samarbeidsprosjekt med den svenske møbelprodusenten Fogia.

– Det er utenfor komfortsonen min, jeg har hverken kunnskap om kunst eller møbeldesign, så det er spennende å presentere noe man ikke kan så mye om, sier Gustav Magnar Witzøe til DN mens han tar imot gjester på vei inn på Maaemo.

Om lag 70 gjester ga avkall på sol og is til fordel for en eksklusiv middag i skyggen bak Maaemos tunge tredører denne søndagen. Gustav Magnar Witzøe sørger for regningen. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Witzøe fortalte i et intervju med D2 at valget falt på Maaemo, «ikke fordi det er en luksusrestaurant», men fordi Fogia har en tett relasjon til eier og kjøkkensjef Esben Holmboe Bang.

Regningen for lanseringseventet, er det Witzøe som tar – og den kan bli dyr.

En middag for to med standard vinpakke og champagne på Maaemo koster omkring 14.000 kroner. Med 70 personer rundt bordene vil regningen fort ende opp mot en halv million kroner.

Hva gjestene får servert, vet heller ikke hovedpersonen selv:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi skal jo på Maaemo.

– Blir det full set menu?



– Det er jeg litt usikker på, men vi får sikkert noe god mat. Og så håper jeg vi får en fin kveld alle sammen. Jeg er veldig spent, sier Gustav Witzøe.

Stolt far

Blant de inviterte til den eksklusive middagen var nære venner, familie, samarbeidspartnere og tennisstjernen Casper Ruud, som dessverre er opptatt med nettopp tennis.

Salmar-gründer og far, Gustav Witzøe og mor, Oddny Witzøe, hadde også tatt turen fra Frøya til hovedstaden for søndagens event.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Salmar-gründer og far Gustav Witzøe gledet seg til kvelden og lanseringen av sønnens nyeste prosjekt. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Mor Oddny Witzøe var i godt humør på vei inn til Maaemo for å se Andreas Engesviks stoler dekorert med sønnens egen strek. (Foto: Hedvig Idaas) Mer...

Far Witzøe var ordknapp, men kunne bekrefte at han var stolt over sin sønns nyeste prosjekt.

– Vi gleder oss her, sier han.

Middagen ble avholdt for å markere lanseringen av seks Barba-stoler, designet av Andreas Engesvik, trukket i tekstiler produsert av Kvadrat med motiver ført av Witzøes penn. Designer Engesvik fant også veien til Maaemo søndag, og var spent på å få sett stolene i ny drakt.

– Hvordan føles det at Witzøe har fått tegne på stolen din?

– Det føles fint. Jeg har ikke sett så nøye på stolene, men det er spennende og interessant.

Andreas Engesviks møbler er blant annet å finne på settet til tv-serien «Succession». Designeren gledet seg både til å få se stolene, men også til å nyte en bedre middag. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

De seks stolene har fått navnene Anxiety, Escape, Happiness, Alienation, Life og Death, og skal auksjoneres bort hos nettauksjonen Blomqvist frem til 18. juni. Prisen på stolene starter på 10.000 kroner, og den ene stolen har allerede mottatt bud på hele 80.000 kroner.

Stolene dekorert med Gustav Magnar Witzøes tegninger. (Foto: David B. Torch) Mer...

Etter ønske fra Witzøe går alle inntektene fra salget til Mental Helse Ungdom.

– Det er en sak som ligger nært mitt hjerte, så jeg synes det er en veldig fin sak å støtte. Spesielt når stolene beskriver følelser, da passet det veldig godt, sier han.

– Hva har du lært mest av fra denne prosessen?



– Jeg har væt heldig å få samarbeide med flinke folk, Pål i Fogia og Kristina i Kvadrart. Jeg har lært mye fra dem om hvordan man driver et kunstprosjekt fremover, sier Witzøe og legger til:

Holzweiler-gründer Susanne Holzweiler og samboer Tobias Alexander Tjørstad var blant dem som fant veien til Maaemo søndag. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

– Så har man lært litt om seg selv. Stolene beskriver følelser, både egne og universelle følelser. Når man setter seg ned med penn og papir og skal prøve å få ned følelser, lærer man en del om seg selv.

Samarbeidet kom i stand etter at Witzøe for noen år siden begynte å spise lunsj med Pål Reenskaug, norsk sjef for den svenske møbelprodusenten Fogia, som også var til stede på middagen søndag.

Kunstner Mathias Masarati Hagen, som går under aliaset MA$ARATI, var blant de inviterte. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Blir i Norge

Selv om den fasjonable lanseringen markerer Witzøes debut som tekstildesigner, er ikke sønnen til Salmar-gründer Gustav Witzøe fremmed for å ta egne veier.

Maria Mena kunne avsløre til DN at hun skulle bidra med et musikalsk innslag. – Jeg skal ikke kjøpe en stol i kveld, med mindre de tar vipps, sier artisten før hun smetter inn. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

Allerede i 2006, mens Gustav Magnar Witzøe fortsatt var i tenårene, overførte far hovedandelen av aksjene i oppdrettsimperiet til sønnen. Det gjorde tenåringen fra Frøya til en av verdens rikeste unge mennesker, i alle fall på papiret.

Etter en periode som observerende styremedlem i holdingselskapet til Salmar, Kvera, begynte Witzøe jr. å utforske en verden utenfor Frøya og laks.

I dag jobber han som modell og investor, i tillegg er han styreleder i sin humanitære stiftelse W Initiative. Milliardæren har figurert på magasinforsider, gått for den eksklusive designeren Tom Brown og spist middag med fiffen på Met-gallaen.

– Jeg håper vi får en fin kveld alle sammen, sa Gustav Magnar Witzøe, før middagen på Maaemo. (Foto: Hedvig Idås) Mer...

I januar ble det kjent at far Gustav Witzøe planlegger Salmar-fremtiden uten sønnen Gustav Magnar Witzøe (29) i driften av oppdrettsselskapet.

– Jeg har en rolle i Kvarv, som styremedlem i familieselskapet som eier både Kverva og Salmar. Jeg synes det er meningsfullt og jobbe med dyktige folk, og tenke langsiktig på hvordan vi best forvalter verdiene som er skapt, sier han til D2.

– Det er viktig at rett person er på rett plass i selskapene. Jeg har valgt å ikke ha en operativ rolle.

Milliardæren oppholder seg en del i metropolen New York, men hjertet tilhører øya i Trøndelag, Frøya, der han er oppvokst. I motsetning til en del andre bemidlede nordmenn, har ikke Witzøe planer om å ta med seg laksearven til Sveits.

– Nei, jeg bor i Norge. Og er veldig stolt av å være norsk. Og glad i Norge. Jeg har det veldig bra her, svarte 30-åringen da D2 spurte om han hadde flytting til Sveits i tankene.

Røkke om Witzøe senior: – Jeg er jo litt mer flamboyant enn ham, da (2021):



.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.