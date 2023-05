Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag formiddag meldte Økokrim at det har tatt ut tiltale mot en styreleder for konkurskriminalitet, på bakgrunn av at flere privatpersoner tapte store summer da de kjøpte garderobeløsninger de aldri fikk levert.

Ifølge Økokrim ble kreditorene påført et tap på cirka 35 millioner kroner. Styrelederen det er snakk om er Fredrikstad-mannen Erik Bøckmann og selskapet er Garderobemannen.

– Min klient er glad for at Økokrim endelig, etter over tre år, tar neste skritt slik at saken etter hvert kan avsluttes. Han mener at han ikke har gjort noen feil og at han derfor skal frifinnes. Han har stor tro på at retten vil dele den oppfatningen når bevisene i saken legges frem i retten. Bøckmann ønsker å presisere at denne saken overhodet ikke har noen ting å gjøre med dagens Garderobe-Mannen AS, som er i full drift. Dette handler om en vurdering Bøckmann tok i mars/april 2020, formidler advokat Trond Karlsen i en uttalelse på epost.

Konkurs i 2020

Garderobemannen, som rett før konkursen i april 2020 skiftet navn til Åre Norge as, hadde på det tidspunktet drevet under insolvens i mer enn ett år, ifølge Økokrim.

Selskapet hadde negativ egenkapital siden 2015 og drev med store underskudd i alle år unntatt ett. De løpende forpliktelsene ble ikke gjort opp ved forfall og driften etter at oppbudsplikten inntrådte økte selskapets underbalanse, skriver Økokrim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er i tiltalen lagt til grunn at plikten til å melde oppbud inntrådte senest 1. februar 2019. Plikten til å kapitalisere opp selskapet eller foreta andre handlinger som kunne besørge forsvarlig drift ble dermed ikke ivaretatt.

Bøckmann mener saken handler om at Økokrim mener at han burde ha begjært oppbud tidligere enn han gjorde.

– Det er et faktum at han på vegne av selskapet begjærte oppbud når han innså at det ikke var grunnlag for videre drift på grunn av korona-pandemien som traff selskapet hardt i mars 2020. Det saken handler om er om han skulle ha tatt den beslutningen på et tidligere tidspunkt eller ikke, heter det i uttalelsen.

Nytt selskap

I Brønnøysundregistret ble det i slutten av mars 2022 registrert et nytt selskap under navnet Garderobe-Mannen as, som Fredrik Solhaug Bøckmann i dag er oppført som styreleder i.

Dette selskapet er oppført med kun én eier: et Kypros-registrert selskap ved navn Statare Ltd, som det fremgår at er kontrollert av Erik Bøckmann.

I uttalelsen sier Bøckmann at det er viktig for ham å få frem at saken overhodet ikke handler om personlig vinning.

– Han har puttet inn betydelig mye mer midler i denne virksomheten gjennom en årrekke enn han har tatt ut av selskapet. Disse svært betydelige investeringene gikk tapt i sin helhet ved konkursen. Selskapet betydde mye for både ham selv, kunder og ansatte, og det han kritiseres for er altså kun at han ikke ga opp å redde selskapet på et tidligere tidspunkt enn han gjorde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Veldig vanskelige vurderinger»

Bøckmann sier at «driften av et stort selskap alltid vil innebære veldig vanskelige vurderinger med hensyn til om selskapet vil komme seg over kneiken eller om man må kaste kortene uten å prøve flere virkemidler».

– Begjærer man oppbud for tidlig er det også noe man kan kritiseres for i ettertid. Bøckmann er en gründer, som har drevet denne virksomheten helt siden slutten av 1990-tallet, og ønsket naturlig nok å gjøre det han kunne for at selskapet skulle komme seg gjennom problemene som oppstod som følge av korona-pandemien i mars 2020. Det er lett for Økokrim å være etterpåklok når fasiten først foreligger i ettertid, heter det i uttalelsen.

DN har vært i kontakt med førstestatsadvokat Bård Thorsen, som sier han ikke har noe å legge til utover det som står i pressemeldingen fra Økokrim.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Tiltalen er et eksempel på at man ikke kan drive butikk for kundenes regning og risiko, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Bostyrer Andreas Christensen: Dette er definisjonen på en konkurs:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.