Folk hadde store problemer med å komme seg hjem fra flyplassen etter at togtrafikken mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn ble stengt på grunn av flom.

Flytoget satte inn busser mellom Oslo lufthavn og Oslo S, og de vil kjøre kontinuerlig hele natt til tirsdag og tirsdag morgen.

Ifølge Flytoget vil bussene gå cirka hvert 20 minutt. Fra tirsdag morgen håper Flytoget at de kan kjøre tog på deler av strekningen.

