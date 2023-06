Styret og generalsekretær i helseforening har hentet inn hver sin advokat Elden er engasjert av styret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for å granske et lån på tre millioner kroner til generalsekretæren. Generalsekretæren har hyret egen advokat fra Hjort.

