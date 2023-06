Artikkelen fortsetter under annonsen

Nylig ble det gjort endringer i Kjell Inge Røkkes private hovedselskap TRG. Barna Kristian Monsen Røkke og Elisabeth Monsen Røkke er nå ute som aksjonærer i TRG.

Hver av arvingene fikk i 2019 en eierandel på 1,75 prosent av TRG. Dette eierskapet er nå byttet direkte om til eierskap i TRG Holding, som kun mottar utbytte fra Aker. Dermed er Kjell Inge Røkke nå eneeier helt på toppen, i TRG.

TRG Holding er største eier i det børsnoterte selskapet Aker med 68,2 prosent av aksjene.

Kjell Inge Røkke sitter fortsatt på størst eierandel i form av a-aksjer i holding-selskapet, mens daglig leder Olav Revhaug i TRG, og Aker-sjef Øyvind Eriksen har b-aksjer i underselskapet TRG Holding. Elisabeth Monsen Røkke sitter med D-aksjer i underselskapet, mens broren sitter med C-aksjene.

Etter det DN kjenner til, følger de to aksjeklassene søsknenes familiegrener, og har samme rettigheter som A-aksjer med unntak av begrensninger på omsettelighet av C- og D-aksjer.

Opprettet nye selskaper

I mars i år opprettet Elisabeth Monsen Røkke holdingselskapet Shanti Holding og Kristian Monsen Røkke opprettet Riverrun Holding. Det er disse selskapene som nå får hver sin andel av TRG Holding. Dette kalles for en fisjon – der deler av det eksisterende selskapet, i dette tilfellet TRG, overføres til ett eller flere selskaper, altså Shanti og Riverrun, som da vil ha direkte eierskap i TRG Holding.

TRG omfatter de fleste av Røkkes virksomheter, men det aller mest verdifulle er fortsatt TRG Holding med direkte eierskap i milliardselskapet Aker.

Det er ikke kjent hvorfor denne overføringen finner sted akkurat i disse dager.

Enorme verdier

Kjell Inge Røkke har mesteparten sine verdier i industrikonsernet Aker, der han gjennom TRG er soleklart største aksjonær. Oslo Børs-noterte Aker ASA har en markedsverdi på rundt 47 milliarder kroner.

Gjennom TRG-systemet sitter Kjell Inge Røkke og de eldste barna Elisabeth og Kristian Aker-aksjer verd rundt 30 milliarder kroner. The Resource Group TRG, som er det aller øverste selskapet i Røkkes eierstruktur.

Aker-eier og milliardær Kjell Inge Røkke har i mange år vært kjent for å ha tatt ut store summer fra investeringssystemet sitt, til seg selv privat.

DN har tidligere beregnet at han har hentet ut mer enn seks milliarder kroner siden 2008.

I 2021 hentet Røkke ut rett over en halv milliard kroner i tilleggsutbytte. Den resterende delen av overskuddet på 1,3 milliarder kroner, drøyt 883 millioner kroner, ble beholdt i TRG. Det foreligger ennå ikke regnskap for 2022.

Kjell Inge Røkke utvandret til Sveits i fjor høst. Datteren Elisabeth endret nylig postadresse til samme leilighetskompleks som faren i Lugano-området, men er ikke registrert som utvandret.