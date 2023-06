Artikkelen fortsetter under annonsen

Norwegian var blant selskapene som i helgen besluttet å boikotte Mondelez-produkter. Nå snur de.

– Vi boikottet ikke, vi pauset salget midlertidig, fordi ting var uklart, sier pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian til DN.

– Var møtet med UD og NFD i går avgjørende?



– Det som var avgjørende var at vi trengte tid til å tenke oss om.

– Betyr dette at dere ikke vil «pause salget midlertidig» av produkter fra andre selskaper på Ukrainas svarteliste?



– Vi går løpende gjennom våre leverandører.

Widerøe snur også

Glorvigen legger til at «Norwegian er et norsk selskap som vil forholde seg til norske myndigheters sanksjonsliste».

E24 omtalte saken først.

Onsdag kveld meldte også Elkjøp at boikotten avsluttes, og i tillegg melder VG torsdag at også flyselskapet Widerøe snur i Mondelez-boikotten.

Overfor DN sier SJ Norges pressekontakt Hilde Lyng at de «står ved beslutningen som ble tatt i helgen», og altså fortsetter boikotten.

– Vi vurderer fortløpende de argumentene som kommer for og imot. Vi boikottet Mondelez fordi vi mener det er uriktig å selge deres produkter, da de opererer i og skatter til Russland, sier Lyng.

Bærekraftsdirektør i Strawberry, Harald Bjugstad-Holm, sier til DN at selskapet står ved valget om å boikotte Mondelez.

– Men det er klart at en boikott kan kun lykkes med å til en endring om den støttes av mange. Vi ser at i Sverige er signalene annerledes enn i Norge, men opplever at også mange her i landet er enige i grunnlaget for boikotten.

Står fast ved boikott

Heller ikke flyselskapet SAS eller friluftsorganisasjonen DNT gjør noen endringer.

– SAS står fast ved at vi er lojale mot den offisielle listen fra Ukrainas myndigheter. Ved en grundig gjennomgang så vi at Mondelez var navngitt og at vi hadde deres produkter Marabou og Freia om bord. Så for oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier pressekontakt Tonje Sund.

– For oss handler ikke dette primært om salg av varer, slik det gjør for de fleste andre selskaper som har reagert overfor Mondelez. For oss dreier det seg om et kommersielt samarbeid som innebar at vi lånte ut vårt navn og vår troverdighet til Mondelez, for eksempel gjennom felles reklamekampanjer, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Han viser til at dette er satt på pause så lenge Mondelez velger å bli i Russland, og legger til:

– Vi er glade i Kvikk Lunsj og Freia og er lei for at de ansatte på Rodeløkka blir rammet, men vi kan ikke se bort fra valgene eieren deres tar.

Mondelez, som eier Freia, havnet forrige uke på ukrainske myndigheters liste over «krigssponsorer», altså internasjonale selskaper som opererer og betaler skatt i Russland. På denne listen er også selskaper som Procter & Gamble, som står bak merkevarer som Gillette og Head & Shoulders, eller Xiaomi, som selger robotstøvsugere og elsparkesykler.