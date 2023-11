Artikkelen fortsetter under annonsen

– NRK mener at «Ingen elsker Bamsegutt» er en viktig historie om hvordan de svakeste i samfunnet blir behandlet av det offentlige. Underveis i produksjonen ble vi kjent med at Granfoss hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991, uttaler Marius Lillelien, direktør for distriktsdivisjonen i en pressemelding.

Dokumentaren med Tore Strømøy hadde premiere på NRK 15. november, og handler om 62 år gamle Jan-Egil Granfoss som er en ufør mann som flyttet til Filippinene for ti år siden, og som nå ønsker å komme hjem.

Siden premieren har en Spleis samlet inn 3,8 millioner kroner. Denne er nå satt på vent, ifølge NRK.

Ville det skulle komme frem

Ifølge Jan-Egil Granfoss' advokat ønsket Granfoss selv at det skulle komme frem i NRK-serien at han ble straffedømt i 1991, skriver VG.

– Strømøy har fortalt meg at Granfoss selv ønsket at dommen skulle komme frem i lyset i NRK-serien, sier advokat Leif Strøm til VG.

På telefon fra Filippinene bekrefter 62-åringen søndag overfor Strøm at han vil det skal bli kjent at han er dømt for seksualforbrytelser, skriver VG.

– Hadde han spurt meg, ville jeg rådet ham til det samme, for jeg har meget dårlig erfaring med å holde ting skjult, sier Strøm.

Utelot opplysning

NRK var før premieren kjent med at Granfoss var blitt dømt for seksualforbrytelser.

«NRK valgte å ikke inkludere sedelighetsdommen i serien av to årsaker. Viktigst var hensynet til de fornærmede; først og fremst de som var små barn den gang, men også hensynet til Granfoss selv og hans familie. Det andre var at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien, som handler om en norsk familie som er strandet i Filippinene uten å klare å komme seg hjem til Norge,» skriver NRK i en pressemelding.

– Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering, sier Lillelien.

Siden dommen mot Granfoss er blitt offentlig kjent, vil NRK se nærmere på hvordan informasjonen skal inkluderes, opplyser Lillelien.

– I mellomtiden blir serien utilgjengelig i NRK TV. En ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar, sier han.

Sterk kritikk

Også før sedelighetsdommen ble kjent, har serien mottatt kritikk.

Aftenposten-kommentator Christina Pletten kritiserte serien kraftig. I en kommentar i Aftenposten skrev Pletten at serien aldri burde ha vært sendt, og peker på tre mulige brudd på Vær varsom-plakaten, skriver NRK.

Strømøy har forsvart prosjektet i et eget innlegg i samme avis.