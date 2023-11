Artikkelen fortsetter under annonsen

Førstkommende fredag vil Økokrim offentliggjøre sin beslutning om det skal åpnes etterforskning mot tidligere statsminister Erna Solberg og hennes mann Sindre Finnes, ifølge en pressemelding fra Økokrim.

«På grunn av sakens store offentlige interesse vil sjef for Økokrim Pål K. Lønseth i etterkant av offentliggjøringen invitere til pressetreff og være tilgjengelig for intervjuer», heter det i pressemeldingen.

I september la Høyre-leder Erna Solberg frem en liste med over 3600 aksjehandler som ektemannen gjorde i perioden hun var statsminister, fra 2013–2021. Solberg har selv sagt at listen viser at hun har vært inhabil i saker.

Sindre Finnes har avvist å ha fått innsideinformasjon. Hans advokat Thomas Skjelbred har fremholdt at Finnes hele veien har sagt at han ønsker å bidra til åpenhet omkring sine aksjehandler – der hvor det er relevant og dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det.

– For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak, og ikke en juridisk sak, har han tidligere sagt.

Skjelbred sier til NTB tirsdag at Økokrim ikke har vært i kontakt med verken ham eller Finnes.

– Vi er ikke kjent med hvilken konklusjon Økokrim har kommet til, sier han.

Skjelbred ønsker ikke å kommentere saken før etter at Økokrim har offentliggjort sin beslutning, ifølge NTB.

Solberg har sagt hun mener Økokrim må vurdere saken på lik linje med hvordan de vurderer alle andre saker. Hun har kategorisk avvist at hun kan ha delt innsideinformasjon om selskaper med ektemannen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.