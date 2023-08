Artikkelen fortsetter under annonsen

Økokrim har besluttet å starte en umiddelbar etterforskning av den tidligere statsråden Ola Borten Moe på bakgrunn av de mye omtalte aksjekjøpene, fremgår det av en pressemelding mandag formiddag.

– Økokrim har besluttet å starte etterforskning for å se nærmere på om det kan ha funnet sted straffbare forhold i forbindelse med Ola Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg-gruppen i 2023, skriver Økokrim i meldingen.

Borten Moe gikk av som statsråd og nestleder i Senterpartiet etter at det ble kjent at han hadde brutt habilitetsregelverket tidligere i sommer. Hans statsrådspost ble nylig overtatt av Sandra Borch.

DN har vært i kontakt med Økokrim, som sier de ikke har noe å legge til utover pressemeldingen.

E24 omtalte saken først.

Grundig etterforskning

Saken dreier seg altså om et knippe aksjehandler som viste seg å være i konflikt med regjeringens habilitetsregler.

Tidlig i 2023 kjøpte Borten Moe aksjer for 400.000 kroner i Kongsberggruppen, en uke før han deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo, der Kongsberggruppen er storeier.

I tillegg til dette brøt statsråden med habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023. Her behandlet regjeringen en økning av rammen for Nammo-avtalen.

– Det er ikke synd på meg og det er mitt eget ansvar. Jeg trodde jeg skulle klare å rydde opp, men innser etter reaksjonene i dag at det ikke er mulig, sa han på pressekonferansen der han kunngjorde sin avgang som statsråd for en måneds tid siden.

I mandagens melding skriver Økokrim at det er viktig å ha «tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer innenfor et gjennomsiktig og velfungerende verdipapirmarked». Det understrekes viktigheten av at mistanken som har kommet til uttrykk mot den tidligere statsråden blir «fullgodt undersøkt».

– Særlig viktig er det fordi Ola Borten Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene, og mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem. Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system. Det er vanskelig å få tak i nødvendig informasjon uten en grundig etterforskning, skriver Økokrim.

Det gis ingen tidsramme for hvor lang tid etterforskningen vil ta, men at den uansett vil pågå utover høsten.

– Ola Borten Moe har gitt uttrykk for at han vil bidra etter beste evne til å opplyse saken. Det er viktig og positivt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

«Alvorlige feil»

Borten Moes brudd på habilitetsregler kom kort tid etter at Ap-politikerne Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen havnet i lignende skviser tidligere i sommer.

Sistnevnte gikk av som statsråd i slutten av juni, etter å ha foreslått og gitt styreverv til venner hun var inhabil overfor. Omtrent på samme tidspunkt ble det kjent at også Tonje Brenna hadde gitt styreverv til en god venn. Hun er fortsatt kunnskapsminister.

Da Borten Moe gikk av i slutten av juni beskrev statsminister Jonas Gahr Støre hendelsen som «alvorlige feil».

– Jeg og Ola hadde to grundige samtaler i ettermiddag. Der kom vi frem til at han trekker seg. Ola sier han har havnet i strid med regjeringens retningslinjer, og det er jeg enig i. Han har også brutt habilitetsreglene ved flere anledninger. Han sier han har gjort en feilvurdering og det må være statsrådens eget ansvar å tenke habilitet, sa statsministeren.