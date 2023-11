Artikkelen fortsetter under annonsen

Kona til Ola Borten Moe, Anna Ceselie Brustad Moe, la fredag ettermiddag ut et innlegg på sin åpne Facebook-profil med én enkel beskjed:

«#Fuckøkokrim»

Innlegget kommer timer etter Økokrims avgjørelse om ikke å etterforske Sindre Finnes og Erna Solberg.

Det var Aftenposten som omtalte innlegget først.

Hennes ektemann, Ola Borten Moe, måtte i sommer gå av som minister for høyere utdannelse fordi han hadde kjøpt aksjer i Kongsberg like før en milliardkontrakt fra regjeringen. Dermed satte Økokrim i gang en etterforskning.

DN har vært i kontakt med Brustad Moe, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ønsker ikke kommentere

Brustad Moe har i perioden 2005–2009 vært vararepresentant for Senterpartiet på Stortinget. I dag jobber hun som rådgiver for NHO Trøndelag.

. Skjermdump. (Foto: Skjermdump) Mer...

Presseansvarlig Katrine Hatlen Nylund i Økokrim skriver følgende i en tekstmelding til DN etter spørsmål om Brustad Moes innlegg:

«Lønseth har ingen kommentarer til det.»

Pål Lønseth er Økokrim-sjef.

Professor-kritikk

Fredag formiddag kunngjorde Økokrim at det ikke blir iverksatt etterforskning av hverken Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes. Økokrim-sjef Pål Lønseth sa at det ikke er funnet «holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven».

I den forbindelse uttalte BI-professor Morten Kinander sin kritikk av Økokrims håndtering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hele prosessen fremstår som rar, først med Ola Borten Moe, så med Anniken Huitfeldt og deretter med denne. Man kan ivareta hensyn ved å holde seg taus, sier Kinander, og viser til at Økokrim i stedet kunne latt være å kommentere løpende undersøkelser av hensyn til prinsipp og straffeprosessen, sa han.

– I Borten Moes tilfelle sa Økokrim at det er viktig å etterforske på grunn av tillit til demokratiet. Det var et nytt strafferettslig moment som ingen har hørt om før. Det skulle implisere lavere krav til å ta ut etterforskning. Så kom Huitfeldt, der Økokrim sa at det ikke ble etterforskning fordi det er inngripende å etterforske mannen til utenriksministeren. Da er kravet mye høyere igjen enn det det kanskje ellers ville vært.

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth er blitt forelagt kritikken fra Kinnander. Han sier det er et alternativ å holde tilbake de løpende oppdateringene.

– Men man kan tenke seg offentlighetens behov for informasjon i denne saken hvis vi i offentligheten hadde sagt ingen kommentar, sier Lønseth til DN.

Under pressekonferansen sa Lønseth at alle de tre aksjetilfellene var forskjellsbehandlet fordi «de er ulike i faktum».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.