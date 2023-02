Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiet har båret bort flere demonstranter som har sperret innganger ved regjeringskvartalet i Oslo.

Det skjer etter at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet. Demonstrantene lenket seg sammen ved 13-tiden utenfor inngangene til Olje- og energidepartementet.

– Det er besluttet å rydde Keysers gate mellom Akersgata og Munchs gate. Dette for å sørge for at ansatte får tilgang til arbeidsplassen sin, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sa til pressen før de bar bort demonstranter at de ikke har noen intensjoner om å pågripe demonstrantene.

– I dag har vi blitt løftet bort fra Keysers gate hvor det har blitt satt opp sperringer og vi trosser ikke politisperringene i dag, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NTB.

Hun sier planen fortsatt er å stenge departementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Departementet er offisielt stengt. Det blir å stenge det fram til noen lover at vindturbinene på Fosen blir revet og landet tilbakeført til Fosen-samene. Ellers må vi fjernes med makt, for vi kommer ikke til å fjerne oss herfra frivillig, sier Isaksen.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.

Et par hundre Fosen-demonstranter forsøkte på nytt mandag morgen å sperre alle innganger til Olje- og energidepartementet. Greta Thunberg sluttet seg til aksjonistene i natt. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Sammen med aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom er også den svenske klimaforkjemperen Greta Thunberg (bak til høyre) og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver (bak til venstre), som ankom Oslo allerede søndag kveld. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat satte seg ned flere steder i regjeringskvartalet mandag morgen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Ba om hjelp fra politiet

Like etter 04.30 natt til mandag ba Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om hjelp fra politiet til også å fjerne aktivistene som oppholder seg utenfor bygget.

– Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygg i regjeringskvartalet som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet. En slik blokade ville hindret ansatte i flere departementer å gå på jobb, skriver DSS i en pressemelding.

Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødssituasjon.

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom planlagt en større demonstrasjon der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Demonstranter utenfor olje- og energidepartementet mandag formiddag. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.

Det var ifølge politiet 13 aktivister inne i bygningen natt til mandag. De har vært i bygget siden torsdag.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Mellom 40 og 50 aktivister demonstrerte utenfor og inne i resepsjonen til Olje- og energidepartementet i natt. De demonstrerer mot vindturbinene på Fosen. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB) Mer...

Kjørt til politihus med blålys

I tretiden ble aktivistene kjørt til politihuset hvor de ble registrert. Politiet opplyser at aksjonistene er kjørt til politihuset på Grønland hvor de vil bli dimittert etter avhør.

Aksjonistene fikk et pålegg om å forlate bygget innen 02.25, og ble båret ut av politiet da de ikke fulgte pålegget.

DSS ba Oslo politidistrikt om hjelp til å avslutte demonstrasjonen natt til mandag. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB) Mer...

– Det var et sjokk for oss alle, men vi skal bruke stemmen vi har til å rope høyt om menneskerettighetsbruddet, hele veien til glattcellen, sier aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Ifølge Natur og Ungdom var Isaksen blant de første som ble arrestert kl. 02.30.

Greta Thunberg støttet aktivistene

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er til stede utenfor bygget.

– Det er absurd, og at de kastes ut om natten sier litt om at man forsøker å dempe dette, sier Greta Thunberg til NTB.

Greta Thunberg var sammen med aktivistene som demonstrerte ved Olje- og energidepartementet i natt. (Foto: Rodrigo Freitas/NTB) Mer...

Thunberg bekrefter at hun fortsatt skal være med på den planlagte aksjonen mandag.

*

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.