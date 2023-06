Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er du en trussel mot den norske økonomien, herr Piketty?



– Absolutt ikke. Vet du hva jeg tror er en trussel mot den norske økonomien? Det er folk som fullstendig glemmer at de ikke hadde blitt rike uten norsk infrastruktur, offentlig utdannelse og et offentlig helsesystem. Disse menneskene er farlige for den norske økonomien.

Nylig kunne DNs lesere få med seg en opprørt Øystein Stray Spetalens tordentale mot regjeringen. Blant annet sa han:

– Strømmen av velstående nordmenn som har flyttet til Sveits det siste året, gjør ikke investorene noe tryggere. Og når investorer begynner å google, ser de at Jonas Gahr Støres økonomiske forbilde er Piketty. Da forsterkes frykten.

DN møter den franske økonomen og forskeren Thomas Piketty på Norges Handelshøyskole der han nylig var invitert for å holde det årlige Sandmo-foredraget. Den norske skatteflukten til Sveits har også han fått med seg.

Den franske økonomen Piketty brukte foredraget på NHH til å snakke om formuesulikhet.

Sveits-problemet

Mens næringslivsledere, investorer og finansfolk stadig rykker ut mot det de mener er næringsfiendtlig skattepolitikk på grunn av økningen i formuesskatten, ser kjendisøkonomen på skattepolitikk og Sveits-flukten med ulikhetsbrillene på: Hvis den norske regjeringen mener at økonomisk ulikhet er et problem, og målet er å redusere forskjellene i samfunnet, må de rike ifølge Piketty beskattes enda mer – selv om de har valgt å flytte utenlands.

– Er de norske statsborgere, så må de skatte til landet de har bygget formuen i. Hvis du ser på USA, så må du som amerikansk statsborger skatte til USA, selv om du har flyttet ut, fordi formuen er skapt i USA.

– Men vi har en skatteavtale med Sveits, som gjør det umulig å kreve formuesskatt fra utflyttere, fordi det også finnes formuesskatt i Sveits. Hva skal man gjøre da?

– En bilateral avtale er selvsagt en fryktelig dårlig unnskyldning fordi du kan endre bilaterale avtaler, sier franskmannen.

– Selg aksjene til ansatte

Piketty sier at de rike som har flyttet ikke er dårlige mennesker, men at det er et dårlig system.

– Det vanligste argumentet de formuende vi snakker med har, er at de ikke har råd til formuesskatten, fordi skatten betales ikke av penger de har liggende i banken. Hva bør de gjøre?

– De kan jo selge noen aksjer, for eksempel til ansatte. Hvis de er redde for at det ikke er noen kjøpere av aksjene eller noe av eiendommene, men jeg tror det alltid vil være folk som vil være interessert i å kjøpe aksjer og eiendom. Og hvis du har mange rike mennesker som begynner å for eksempel selge eiendom, så kan det kanskje være med på å redusere boligprisene, også.

Å tilby aksjekjøp til ansatte mener Piketty også er med på å redusere formuesulikheten i samfunnet, fordi verdiene som blir skapt fordeles mellom flere. Derfor er rike personer som trenger penger til å betale formuesskatten et ypperlig utgangspunkt, mener han.

– Jeg er helt sikker på at ansatte og ledere i de ulike selskapene som vil med glede eie disse aksjene og som vil gjøre en god jobb med å være med på å styre selskapet. De har en langtidsinteresse av at det går bra med selskapene, mens milliardærene bare har en interesse av å rømme til Sveits, for å betale mindre skatt, sier han og legger til:

– Jeg er ikke sikker på at de bryr seg om hvordan det går med landet deres.

Folk flokket seg rundt den franske økonomen og professoren etter foredraget på NHH.

Mer skatt til utenlandske investorer

Et annet svært vanlig argument fra milliardærflyktningene er at den særnorske formuesskatten er urettferdig, fordi utenlandske investorer som investerer i Norge slipper å betale den. Piketty mener det ideelle ville være å gi en tilsvarende skatt til utenlandske investorer.

– Vi gjør det med eiendomsskatt, for eksempel. Det ville vært rart hvis en fransk milliardær som eier en bygning i Oslo ikke skal betale eiendomsskatt, sier franskmannen.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet skriver i en epost at «regjeringen ønsker alltid debatter om viktige skattespørsmål velkommen».

– I forbindelse med budsjettforliket med SV om budsjettet for 2023, varslet vi allerede i desember i fjor at vi blant annet vil utrede ytterligere forbedringer i utflyttingsskatten.

Støre-kritikk

Da DN snakket med den franske økonomen i fjor var han tydelig på at Norge, selv med en Ap-ledet regjering, fortsatt hadde mye jobb å gjøre når det kommer til økonomisk ulikhet. Han sammenlignet også Norge med Russland og Kina, fordi Norge ikke har arveavgift.

Piketty-beundrer og statsminister Jonas Gahr Støre mente da at Piketty har gode analyser, men ikke særlig gode forslag.

– Hvordan tar du den kritikken?

– Jeg har kommet med mange løsninger nå for Norge konkret. Men i det lange løp, er løsningen internasjonalt samarbeid. Jeg vil at den norske regjeringen og den norske eliten skal huske på at Norge ikke er en øy i verden.