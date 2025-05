Freia stanset pengestøtte til tilbud for skeive – nå står prosjektet i fare

Når Freia dropper regnebue-Nonstop, forsvinner også pengestøtten til et tilbud for ensomme skeive. Styreleder Marianne Gulli i Foreningen Fri, som står bak prosjektet, mener at et ur i regnbuens farger er en fattig trøst fra Freia.

Foto: Geir Olsen / NTB