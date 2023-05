Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke bekrefte overfor Sør-Varanger Avis hvilke selskaper som er under etterforskning.

– Om lag 20 norske aktører etterforskes for brudd på sanksjonsloven og eksportkontroll-loven. Dette er forhold som har skjedd etter februar 2022. PST ønsker ikke å kommentere hvilke selskaper dette gjelder, eller hvor i landet de befinner seg, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST i en kommentar til avisen.

Norge innførte havneforbud for russiske fartøy i mai i fjor. Det var unntak for fiskefartøy, men i oktober år ble tilgangen snevret inn: Nå får skipene kun legge til kai i Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.

UD kjent med selskaper som har brutt bestemmelsene

Fredag sendte regjeringen ut det den selv kaller en «påminnelse» om sanksjonene mot Russland, skriver NRK.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet bekrefter at han er kjent med at flere norske selskaper har brutt sanksjonsbestemmelsene, men ønsker ikke å utdype hvilke selskap det er snakk om.

– Det er ikke uten grunn vi nå fra UD går ut med en ny presisering av de omfattende sanksjonsreglene. Hvert enkelt selskap selv har undersøkelsesplikt, det vil si å sette seg nøye inn i sanksjonsbestemmelsene, for å sikre at de ikke trår feil, sier han til Sør-Varanger Avis.

– Ikke vært flinke nok

I Tromsø medgir havnemyndighetene at det foreligger mulige brudd på sanksjonene. To russiske trålere har ligget svært lenge til kai på havneanleggene til det kommunalt eide Tromsø havn.

– Vi innrømmer at vi ikke har vært flinke nok til å sette oss inn i regelverket. Vi har nå iverksatt tiltak og skal følge opp de presiseringene som er kommet fra norske myndigheter om hvilke tjenester vi har lov å tilby russiske trålere, sier maritim direktør i Tromsø havn, Knut-Ivar Bendiksen, til NRK.

Fartøyene har ligget til havn siden henholdsvis desember og februar. De har meldt sin avgang i neste uke.