Datatilsynet opprettholder et overtredelsesgebyr til treningskjeden Sats på ti millioner kroner, som ble varslet i fjor høst, fremgår det av en pressemelding fra tilsynet onsdag formiddag.

Bakgrunnen for boten er brudd på flere bestemmelser i personvernforordningen, eller GDPR, som det også er kjent som. Tilsynet har, etter merknader fra Sats, konkludert med å opprettholde boten, og har nå sendt inn vedtak.

Personvernforordningen (GDPR) General Data Protection Regulation Trådte i kraft i 2018 og gjelder også i Norge.

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger om EU/EØS-borgere må følge reglene. Hovedtrekk Alle selskaper skal ha en forståelig personvernerklæring.

personvernerklæring. Alle selskaper skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser.

Alle selskaper skal bygge personvern inn i nye løsninger.

Mange bedrifter må ha eget personvernombud.

Loven gjelder også virksomheter utenfor Europa og underleverandører.

Europa og underleverandører. Alle selskaper skal ha rutiner for avvikshåndtering.

Alle avvik skal varsles Datatilsynet. Det blir ulovlig å skjule avvik.

Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter Kilde: Datatilsynet

– Vår konklusjon er at Sats har brutt flere bestemmelser i personvernforordningen som gjelder de registrertes rett til informasjon, innsyn, sletting, samt virksomhetens mangel på rettslig grunnlag for å behandle visse personopplysninger, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet, i meldingen.

Flere klager

Datatilsynet mottok flere klager på Sats i perioden 2018 til 2021. Klagene gikk ut på påståtte brudd på deres rettigheter etter personvernforordningen som kunder av treningssenterkjeden. Klagene var relatert til Sats' mangel på å etterkomme krav om innsyn og sletting.

Etter å ha undersøkt alle klagene, er Datatilsynets konklusjon at Sats ikke har klart å imøtegå de registrertes rettigheter til innsyn og til sletting på en tilfredsstillende måte.

Videre har treningssenterkjeden manglet hjemmel til å behandle data om kundenes treningshistorikk, heter det i meldingen.

Sats mener på sin side at tilsynet har lagt en for streng tilnærming til grunn, og skriver i en pressemelding at det ikke har tatt endelig stilling til om boten skal tas til rettssystemet.

– Dette dreier seg om noen få tilfeller av rutinesvikt. Datatilsynet anerkjenner selv at klagene er knyttet til relativt beskjedne forhold, og at ingen personer har lidd reell ulempe. Vi har gode systemer og automatiserte prosesser for å håndtere medlemmenes persondata på en trygg og forsvarlig måte. Vi mener Datatilsynets vedtak er en betydelig overreaksjon, sier Sats-sjef Sondre Gravir i en pressemelding fra treningskjeden.

Avskrekkende effekt

I vedtaket heter det at tilsynet mener en bot er på sin plass for å ha en avskrekkende effekt når det kommer til Sats' holdninger til GDPR-reglementet.

«Selv om et relativt begrenset antall personer ble berørt av overtredelsene, og Sats' tiltak for å rette opp feilene, er selskapets flere overtredelser over en lengre tidsperiode en indikasjon på systematiske mangler», står det.

Sats mente på sin side at et overtredelsesgebyr ikke ville være i tråd med tilsynets praksis, og at det ikke ville være i tråd med rettferdig behandling av aktører. DN har vært i kontakt med Sats' pressekontakt Sebastian Kvarme, som sier selskapet forbereder en respons på opprettholdelsen av boten.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Sats en omsetning på rett over tre milliarder kroner og et resultat før skatt på minus 96 millioner kroner. Selskapet hadde en kontantbeholdning på 125 millioner kroner.

