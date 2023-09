Artikkelen fortsetter under annonsen

– Her har politiet åpenbart ikke hatt orden i sysakene, sier Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV.

Unneland reagerer etter at DN nylig fortalte om hvordan politiet i lang tid manglet oversikt over ansattes bijobber, selv om søknadskrav ble innført allerede i 2008.

Andreas Unneland under Stortingets spørretime. Han sitter i justiskomiteen for SV.

En ny samlet oversikt er blitt rullet ut gjennom 2023. Før den kom på plass, så lå informasjon om landets politimenn og -kvinners virksomhet utenfor dagjobben i deres personalmapper.

Politiet har heller ikke hatt noen oversikt over saker hvor reglene for bierverv er brutt før i år.

– At et nytt system er på plass er positivt, men det er bekymringsfullt at det ikke er oversikt over sakene hvor reglene er brutt, sier Unneland.

– Her bør man rydde opp slik at man har den nødvendige oversikten for å unngå interessekonflikter eller andre problemer.

Bekymret

I Venstre er det Ingvild Wetrhus Thorsvik som har ansvar for justisfeltet.

– Venstre er opptatt av at de som forvalter voldsmonopolet i Norge praktiserer stor åpenhet og transparens. Det skal være mulig for oss borgere å kikke folk med maktposisjoner i kortene, sier hun.

– Derfor bekymrer det meg at politidistriktene i 15 år ikke har registrert opplysninger om bierverv i et sentralt register, men at denne informasjonen bare har ligget i hver enkelt medarbeiders personalmappe.

Det kan også ha vært ulik praksis i de forskjellige politidistriktene i en lengre periode. DN skrev nylig om hvordan et eiendomsselskap med flere politimenn fra Oslo-politidistrikt involvert ikke ble registrert i politiets systemer på lang tid, ettersom en leder mente det ikke var nødvendig.

Da reglene ble innført i 2008, slo Politidirektoratet fast at politiets oppgaver og rolle i samfunnet «tilsier klare begrensninger i adgangen til å ha bierverv for personer som utøver denne myndigheten». Fra da av skulle ikke politifolk drive med bierverv uten samtykke fra politimesteren.

– Det handler om at vi som innbyggere skal kunne være trygge på at politiet ikke har andre roller som kan svekke deres uavhengighet og integritet, sier Thorsvik om reglene.

Ingvild Thorsvik på Venstres landsmøte i fjor. Hun er partiets talsperson på justisfeltet.

Den manglende oversikten er potensielt skadelig for folkets tillit til politiet, mener hun.

– Når det er det enkelte politidistrikt som behandler og vurderer søknader om bierverv, kan det oppstå forskjeller i praktiseringen av lovverket fra det ene distriktet til det andre. Derfor var det på høy tid at disse oppgavene ble sentralisert, slik at man sikrer en lik praksis over hele landet.

Bra med oversikt

Justiskomiteen på Stortinget ledes av Maria Aasen-Svensrud i Ap.

– Jeg tenker det er fint at det nå har kommet et nytt arkiv og forventer at Politidirektoratet følger opp dette for en helhetlig oversikt, sier hun.

Sveinung Stensland (H) er nestleder i komiteen.

– Det er bra politiet begynner å få oversikt. Det er jo uansett den enkeltes ansvar å følge reglene og vedkommendes leder å følge det opp, sier han.

Sveinung Stensland er fornøyd med at oversikten nå kommer på plass.

Også Senterpartiets justispolitiske talsperson, Else Marie Rødby, sier det er bra at en oversikt nå er på plass:

– Folk skal kunne ha tillit til ryddige forhold i politiet, og en slik samlet oversikt hos POD over bierverv i politiet bidrar til det.

Reglene for bierverv ble justert i 2023. I år har politiet opplevd søknader i «noe større omfang» enn før. Ingvild Thorsvik mener det kan tyde på at ikke alle søknadspliktige bierverv er blitt søkt om de siste 15 årene.

– Det mener Venstre er problematisk, rett og slett fordi det kan ha ført til at enkelte politiansatte har hatt bierverv som ikke hadde blitt innvilget dersom de hadde blitt rullet gjennom søknadssystemet.

Flere tiltak

Politidirektoratet kan ikke kommentere de politiske utspillene ettersom det er et fagdirektorat, opplyser seksjonssjef Frode Aarum.

– På generelt grunnlag er det viktig for politiet å sikre etterlevelse av regelverket om bierverv og for å forebygge brudd i etaten. Denne tematikken blir fulgt opp innad i det enkelte politidistrikt og særorganene, sier han.

Frode Aarum svarer for Politidirektoratet.

Aarum viser til at en ny instruks erstattet de gamle reglene i 2023, og at det også er innført en felles nasjonal søknadsløsning som gir samlet oversikt over alle bierverv.

– Ansvaret for at regelverket blir etterlevet tilligger både den enkelte ansatte, som har kunnskap om et eventuelt bierverv, og arbeidsgiver, som behandler søknader. Politiet er avhengig av tillit og det er derfor viktig at det er en lik praktisering av dette i tråd med samfunnets forventninger til etaten, sier Aarum.

