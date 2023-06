Artikkelen fortsetter under annonsen

To av landets rikeste arvinger og Sveits-utflyttere, Carl Erik Hagen og Rikke Sandvold, giftet seg lørdag. Det unge, velstående brudeparet bor til vanlig i nordmenns foretrukne skatteparadis Sveits. Men kjærligheten valgte de å feire i Holmenkollen.

To av Norges rikeste familier er dermed i familie.

Bruden Rikke Sandvold ankom kirken med en tiara i en staselig pyntet Rolls-Royce. Brudgommen Carl Erik Hagen smatt inn i kirken kjapt, etterfulgt av sin stolte far.

Carl Erik Hagen er sønn av en av Norges rikeste og mektigste menn, Stein Erik Hagen. På tur ut fra kirken var faren mer enn klar for bryllupsfeiring.

– Er det deilig å få ham hjem igjen?

– Ja da, men jeg ser ham ganske ofte, sier Stein Erik Hagen til DN.

Rikke Sandvold er datter av Bikbok-gründer og eiendomsmilliardær Kenneth Sandvold.

Fra før er Sandvold-familien også koblet til en annen familie med milliardverdier. Brudens bror, Joachim Sandvold, er gift med eiendomsmilliardær Kim Erlas datter Betine Erla Sandvold.

Seremonien foregikk i ærverdige Holmenkollen kapell, mens selve festen finner sted i Stein Erik Hagens private praktvilla noen steinkast unna.

Venner og arvinger

Det ferske ekteparet valgte å feire dagen med sine nærmeste, blant annet en rekke andre arvinger og Sveits-utflyttere.

Strawberry-arving og hotelleder Emilie Stordalen ankom, etter bruden, i en bil fra Oslo Taxi i det kirkeklokkene ringte.

Taxisjåføren måtte løpe inn etter Stordalen og kjæresten fordi det var noe feil med kortautomaten i taxien. Men han fikk betalt til slutt.

Blant gjestene var også Phoebe Hveem Lier. Hun er gift med Peder Rye Lier, og paret har mye til felles med Hagen og Sandvold.

Hveem, datter av investor Paal Hveem, er livsstilsinfluenser og jobber med interiør. Rye Lier er eiendomsarving. Deres bryllup i Venezia for snart fire år siden var riktignok langt mer «episk», med bred dekning i motemagasinet Vogue.

Forrige uke kunne DN melde at paret hadde flyttet til Lugano i Sveits, med hver sin arvede formue.

Influenser Anniken Jørgensen og hennes forlovede Theo Engelstad dukket også opp.

Familieflytting til Sveits

Felles for familiene som samlet seg til bryllup i Holmenkollen er at store deler av formuene nå er i Sveits.

Stein Erik Hagen var langt forut for den store flyttebølgen det siste året. Han sendte formuen ned med datteren Caroline Hagen Kjos allerede i 2009. Sønnen Carl Erik Hagen meldte flytting dit få år senere.

– Tenk deg et land hvor du går ut etter en gruppe mennesker, som da skal legges for hat og tas. Hva galt har man gjort? Man har betalt mer skatt enn gjennomsnittsnordmannen og man skaper masser av arbeidsplasser. Og for dette skal man bli en «persona non grata», sa Stein Erik Hagen i et TV 2-intervju i 2009 – like før datteren flyttet til Sveits med milliardformuen.

Sandvold-familien på sin side, flyttet nylig til Sveits. Rikke Sandvold flyttet først, i 2021. Så kom resten av familien etter. Både far og mor Sandvold bor nå i nærheten av sin datter og sin nye svigersønn i Zürich-området.

– Vi er en sammensveiset familie som i fellesskap kom frem til beslutningen om å flytte. Alle stortrives i vår nye tilværelse, og vår yngste datter er allerede godt etablert på skole og i idrett. Utover dette har jeg ingen kommentar, skrev Yvonne Sandvold i en melding til DN.

Også Joachim og Betine Erla Sandvold flyttet nylig til utkanten av Zürich. Det samme gjorde Kim Erla og Solveig Johanne Lund.

