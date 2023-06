Artikkelen fortsetter under annonsen

Freia rammes helt urimelig, ifølge den tidligere toppsjefen.

Tirsdag kunne DN fortelle at Elkjøp fjernet fem Freia-sjokolader over natten, men at elektroforhandleren har fortsatt å selge over 400 produkter fra samme svarteliste.

– Det betyr så lite for de som boikotter. Det at Elkjøp boikotter salg av sjokolade, som de selger next to nothing av, mener jeg er for lettvint, sier Torstein Bore, tidligere administrerende direktør i Freia til DN.

Senere onsdag kveld meldte Elkjøp at Freia-boikotten avsluttes.

Han ledet Freia gjennom store deler av 90-tallet, deriblant da selskapet ble kjøpt opp av det som da het Kraft Foods, nå Mondelez. Bore rister på hodet over at bare Mondelez er boikottet, selv om det bare er ett av selskapene på ukrainske myndigheters svarteliste.

– Skulle boikotten svidd, måtte de gått etter selskapene som produserer det de omsetter mye av, fortsetter Bore.

Mondelez havnet forrige uke på ukrainske myndigheters liste over «krigssponsorer», altså internasjonale selskaper som opererer og betaler skatt i Russland. På denne listen er også selskaper som Procter & Gamble, som står bak merkevarer som Gillette og Head & Shoulders, eller Xiaomi, som selger robotstøvsugere og elsparkesykler.

– Veldig lite prinsipielt

Boikotten mot Freia-eier Mondelez har pågått i snart en uke. Det startet med SAS, før alt fra Den Norske Turistforening til SAS og Elkjøp meldte seg på.

Elkjøp har fremdeles solgt robotstøvsugere og elsparkesykler fra Xiaomi.

– Hva tenker du om at av disse selskapene, er bare Mondelez boikottet?



– Det er lite prinsipielt. Mange av de andre merkevarene er ikke like kjent som Freia. De vil oppnå goodwill, og det var derfor de gikk etter Freia, sier Bore.

– Er det skinnhellig?

– Ja, det er vel det, det er i alle fall veldig lite prinsipielt.

NHH-professor Helge Thorbjørnsen pekte på det samme overfor DN i helgen, og uttalte da at dagligvarekjedene satt på gjerdet fordi de så hvilke konsekvenser en boikott ville få. Dersom de skulle være prinsipielle i valg av boikottmål.

Elkjøp med ny, intern vurdering

Da selskap etter selskap kastet seg på boikotten sto mange næringslivsledere i en vanskelig spagat. Boikotte selskaper oppført på Ukrainas svarteliste, eller forholde seg til EUs sanksjonsregelverk.

Coop etterlyste avklaring fra regjeringen, og ba om et møte. Og møttes gjorde både Coop, Mondelez og en rekke andre næringslivsaktører onsdag, hos Utenriksdepartementet.

Coop, Mondelez' Chris Callanan (til høyre) og en rekke andre næringslivsaktører møttes onsdag hos Utenriksdepartementet. Til venstre NHOs Petter Brubakk. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) Mer...

Etter å ha fått beskjed om at myndighetene forholder seg til EUs sanksjonslister, ikke svartelistene til ukrainsk antikorrupsjonsmyndighet, gikk Coop ut og sa konsernet ikke ville boikotte Freia. Det samme har Rema 1000-eier Reitan gjort.

SAS har på sin side gått ut og sagt at boikotten av Mondelez opprettholdes.

– Nei, vi forholder oss lojalt til listen som ukrainske myndigheter har tatt frem. Vi hadde en grundig gjennomgang av hele listen – der vi så at Mondelez var med, svarer Tonje Sund som er pressesjef i SAS.

Elkjøp, som har vært særlig omtalt på grunn av boikott av Mondelez, men ikke Xiaomi og Procter & Gamble, uttalte etter møtet at det ville gjøre en ny, intern vurdering av boikotten.

Elkjøp har foreløpig ikke besvart DNs henvendelser om kritikken fra Freias tidligere toppsjef.

– Ikke en farbar vei

Bore understreker at han er «hundre prosent enig» i at man skal gå mot Russland, men mener det blir feil å gå etter «norske bedrifter så lenge de ikke driver virksomhet i Russland». Han mener også det ville vært noe helt annet om det var snakk om selskaper som drev med import fra Russland.

Bore legger til at spørsmålet om nedskalering eller tilbaketrekking fra Russland heller ikke har noe enkelt svar.

– Mondelez har jo tonet ned virksomheten, stanset investeringer og så videre. Men de må jo forsøke å opprettholde virksomheten, for det kommer forhåpentlig en dag etter krigen. Å legge ned, slik at det overtas av russerne, er ikke en farbar vei.

Torstein Bore mener at nedsalg i Russland heller ikke er bra alternativ. (Foto: Per Thrana) Mer...

Han mener at nedsalg i Russland heller ikke er bra alternativ.

– Da får noen det veldig billig, sikkert en oligark, og så driver de det i stedet. Det vil være i Putins interesse, sier han.