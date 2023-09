Artikkelen fortsetter under annonsen

Tolletaten opplyser i en pressemelding fredag kveld at den har beslaglagt 135.000 par falske sko av merket Swims.

Beslaget, som fant sted i Oslo Havn, er det største beslaget av falske merkevarer i Norgeshistorien, skriver etaten. De første sendingene ankom Oslo Havn i juni i år. Sendingene var fordelt på totalt 20 containere, som til sammen inneholdt i underkant av 135.000 par sko, opplyses det.

– Piratkopierte varer høres kanskje harmløst ut for mange. Realiteten er at piratkopiering er en trussel både mot den enkelte og mot næringslivet, mot innovasjonsevnen og mot ærlige arbeidsplasser, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Varene var adressert til Swims' Norgeskontorer i Prinsens gate i Oslo. Da varene ikke ble hentet, ble selskapet kontaktet, som raskt bekreftet at forsendelsen ikke var deres. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at skoene var piratkopierte.

– Denne saken skiller seg ut. I tillegg til det enorme omfanget, har vi ikke noen reell mottaker av varene, slik vi normalt har i andre IPR-relaterte saker, sier Børmer.

Varene er nå beslaglagt og Tolletaten har anmeldt saken til politiet for brudd på tollprosedyrene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tonje Espinoza, office manager i Swims Norge, sier det ville vært svært ødeleggende for selskapet dersom skoene ikke hadde blitt stoppet.

– Dersom skoene hadde vært ekte ville den totale utsalgsverdien vært på 189 millioner kroner, så det er klart at dette hadde hatt store konsekvenser for bedriften vår.

De falske skoene hadde logo på både produkt og innpakning, men var ikke en direkte kopi av de ekte Swims-skoene. De hadde også brukt en udatert versjon av logoen, forteller Espinoza.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.