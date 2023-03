Artikkelen fortsetter under annonsen

Det skjer etter at Stortingets presidentskap torsdag mottok en forespørsel fra Venstre. Partiet vil at stortingsrepresentanter og ansatte får beskjed om å «ikke ha Tiktok på telefoner utstedt fra Stortinget», og presidentskapet skal nå ta stilling til saken.

Det får DN opplyst av avdelingssjefen for it-avdelingen på Stortinget, Bjarne Østby.

Den siste tiden har myndighetene i stadig flere land innført restriksjoner på Tiktok:

Canada krevde i forrige uke at regjeringsansatte sletter Tiktok fra samtlige telefoner og annet IT-utstyr.

Det hvite hus ga i forrige uke regjeringskontorer én måneds frist på å slette appen fra alle telefoner og systemer som tilhører regjeringsapparatet.

Her i Europa har både Europakommisjonen, EU-rådet og Europaparlamentet lagt ned tilsvarende Tiktok-forbud, noe som dels også omfatter privat utstyr.

Vil ha forbud

Den kinesiske appen er kontroversiell, både grunnet telefoninformasjonen brukere må akseptere at Tiktok får tilgang til, og risikoen for at sensitiv informasjon deles videre med kinesiske myndigheter.

I februar fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kraftig kritikk for at hun lenge unnlot å svare på direkte spørsmål om hvorvidt hun hadde Tiktok-installert på tjenestetelefonen, noe statsråden omsider innrømmet – og beklaget.

Her i Norge gikk lederen for justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), i forrige uke ut og ba om et Tiktok-forbud på regjeringens mobiltelefoner.

– Stortingets administrasjon har hele tiden fulgt med på utviklingen, skriver IT-avdelingens avdelingssjef en epost.

– Administrasjonen må komme tilbake til spørsmålet når presidentskapet har behandlet denne saken, fortsetter Østby, med henvisning til Venstres nye forespørsel.

Kun generelle retningslinjer

Etter at Mehls Tiktok-bruk kapret overskriftene i februar, sendte Stortingets administrasjon ut en påminner om de generelle retningslinjene som gjelder.

Sikkerhetssjef i Stortingets administrasjon, Tove Heidi Silseth, opplyser at alle stortingsrepresentanter da ble «oppfordret til å utvise generell varsomhet» ved nedlasting av apper.

Disse eksisterende retningslinjene står ikke til hinder for bruk av Tiktok, men slår fast at brukerne selv er ansvarlig for å kun laste ned apper «som har reell nytteverdi», fremholder sikkerhetssjefen. Hun sier stortingsrepresentanter også selv må vurdere om tillatelsene appene krever er «logiske og akseptable».

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har 13 veiledende råd om sikkerhet på mobile enheter, som NSM mener «alle som et minimum bør følge».

I forrige uke spurte DN om sikkerhetsmyndigheten vurderte å forsterke disse rådene med spesifikke føringer for Tiktok, i lys av hvordan flere land myndigheter allerede hadde innført strenge restriksjoner for bruk av appen.

– Det foreligger per nå ingen konkrete planer om det. Vi registrerer hva myndigheter i andre land gjør. Vi finner det mest hensiktsmessig å dele generelle råd. Vår hovedbekymring er ikke nødvendigvis en app, men summen av ulike apper som samlet sett kan utgjøre en risiko via mobile enheter, svarte seniorrådgiver Marit Hverven.