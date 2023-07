Artikkelen fortsetter under annonsen

Fakta: I juni 2020 solgte Læringsverkstedet rundt to tredjedeler av sine barnehagebygg til svenske SBB for 4,25 milliarder kroner med en «sale-leaseback»-avtale som innebærer at Læringsverkstedet har forpliktet seg til å leie byggene tilbake i 25 år. De årlige leieinntektene for eiendommene er 251,4 millioner kroner.

Disse barnehagemillionene forsvant først til SBB i Sverige, som så videresolgte noen og etter hvert kanskje alle barnehageeiendommene til kanadiske Brookfields som opererer via Bermuda og Luxembourg.

Etter inngåelse av slike avtaler har både Læringsverkstedet, FUS, Norlandia og Espira nå barnehager der 10–15 prosent av driftsinntektene går til husleie, men flere ideelle private barnehager har kostnader til sine bygg på 2–5 prosent.

«Bemanningsnorm for alle barnehager ble innført i 2018, og alle kommunale og private barnehager i Norge har lik bemanning,» skriver Sundbyene videre.

Fakta: Bemanningsnormen setter minstekravet for grunnbemanning, men barnehager kan selvsagt ha bemanning over dette kravet.

Utdanningsdirektoratet sitt nye notat «Private barnehager – ikke en og samme ting» viser at de store barnehagekjedene i tillegg til lavere grunnbemanning, har lavere andel barnehagelærere og lavere andel barne- og ungdomsarbeidere enn andre typer barnehager.

Den løse påstanden om at de private barnehagene sparer skattebetalerne for milliardbeløp årlig, er trolig basert på PBLs bestillingsverk fra Menon Economics som forveksler de offentlige tilskuddene og de private barnehagenes driftskostnader.

Private barnehager får offentlige tilskudd etter kostnadene i kommunale barnehager, ikke etter sine egne driftskostnader. Det betyr at lave driftskostnader i private barnehager ikke gir noen innsparing for det offentlige.

Barnehagemilliardærene har en finslepet retorikk. «Når vi bor utenfor Norge, kan vi la barnehagene få beholde cirka 40 millioner kroner årlig fordi vi ikke trenger å ta utbytte til å betale den særnorske formuesskatten.»

Nøkkelordet her er «kan», og at de som privatpersoner selv disponerer over barnehagekroner som burde vært underlagt fellesskapets demokratiske forvaltning.

De kunne også valgt å betale sin skatt som oss andre og ikke bruke norske skattekroner avsatt til barnehagetilbud i Norge til å ekspandere sitt profittlokomotiv i andre land.

Noen av oss er opptatte av at fellesskapets barnehagekroner skal gå til barnehage, ikke til å bygge opp private milliardformuer. At Sundby-ekteparet er uenige i det, er ikke overraskende.

Noen av oss er opptatte av at fellesskapets barnehagekroner skal gå til barnehage, ikke til å bygge opp private milliardformuer. At Sundby-ekteparet er uenige i det, er ikke overraskende.

Derimot må også de forholde seg til at mye av kritikken mot deres virksomhet er basert i grunnleggende fakta.