I et innlegg i DN 6. februar synes Sigve Tjøtta å mene at kapitalisme ikke karakteriseres ved grådighet. Tjøtta viser til at i et marked søker man å dekke behov og å oppnå gjensidig gode utfall. Som eksempel bruker Tjøtta handelen som foregår mellom en baker og hans kunder. Han mener også at om vi skal forstå motiver og mekanismer på et marked, er 1700-tallets filosof og økonom Adam Smith en bedre kilde enn Karl Marx, som levde om lag hundre år senere.

I et ideologisk prosjekt for å utvikle økonomisk adferd, vil Tjøtta opplagt foretrekke Smith fremfor Marx. Det er et ærlig standpunkt. Men dette kan ikke tas til inntekt for at innsikten i det kapitalistiske system var bedre hos Smith enn hos Marx, gitt den reelle kapitalismens utvikling i de 250 årene som er gått siden Smith skrev sitt hovedverk.

Tjøttas forutsetninger og resonnementer er enkle og ufullstendige, iallfall om man tar økonomisk teori og historie som referanse. Å sette likhetstegn mellom et marked og kapitalisme, som vel Tjøtta gjør, blir et dårlig utgangspunkt. Sentralt i kapitalismen står kapitalakkumulasjon og kamp om ressurser, og systemet kan ikke reduseres til et marked der en bakende familiefar og en sulten kunde skal bytte loff mot penger.

Adferd og systemer kan være forankret både i økonomikk (tenkningen om effektiv ressursbruk) og krematistikk (tenkningen om hvordan man skal bli rik). Dette skaper mekanismer som ikke alltid trekker i samme retning. Det kompliserer også vår forståelse og analyse av samfunnets økonomi.

Alle som følger med på økonomiske forhold i samfunnet, kan ikke unngå å finne tilfeller av grådighet. Men det betyr selvsagt ikke at all økonomisk virksomhet bygger på en grådighetskultur.

Begrepet kapitalisme var tilnærmet ukjent den gang Smith levde. Og vår tids kapitalisme er ganske forskjellig fra det økonomiske system som Smith så for seg. Det er derfor naturlig at Smiths tekster ikke opptar en sentral plass i dagens økonomifaglige pensum.

