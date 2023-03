Artikkelen fortsetter under annonsen

Avkastningen fra børsnoterte selskaper definert som små – «small caps» – har historisk vært bedre enn avkastningen fra selskaper definert som store – «large caps»: en årlig avkastning på 9,7 prosent mot 8,1 prosent (aksjeindeksene MSCI World Small Cap og MSCI Large Cap siden 1996).

De store selskapene gjorde det bra på verdens børser i 2021. Særlig innenfor teknologi økte verdien av de store og «FAANG»-indeksen – Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google – nådde sin «all-time-high» i november 2021.

Nå er det er flere ting som tyder på at små selskaper igjen vil gjøre det bedre enn store selskaper. Sist små selskaper var priset så lavt, sammenlignet med store selskaper, var starten på en syvårsperiode der de små gjorde det betydelig bedre enn de store.

Gjennomsnittsverdien på selskapene som inngår i indeksen MSCI World Small Cap er 1481 millioner dollar, og medianen er 886 millioner dollar. Til sammenligning er markedsverdien på Borregaard, Veidekke og Scatec henholdsvis 1559 millioner dollar, 1411 millioner og 1312 millioner dollar. Så det som defineres som smått i verdensindeksen er ganske store selskaper.

Det største selskapet i indeksen har en markedsverdi som er større enn Yara og litt mindre enn Telenor.

Mange akademiske miljøer har undersøkt om det faktisk er slik at små selskaper gir bedre avkastning enn store selskaper over tid. Akademiske studier som ble utført før 2019 er ganske klare i sin konklusjon om at små selskaper gjør det bedre enn store selskaper.

Studier utført etter 2019 er mer uklare, og sannsynligvis preget av at de store teknologiselskapene i USA har økt kraftig i verdi.

Selskaper som defineres som små, er ofte unge selskaper som vokser raskt. De kan ofte være mer fleksible og raskere til å endre strategi når markedet endrer seg. De kan være mer innovative, de kan ha bedre kundekontakt og kan ofte ha en mer entusiastisk arbeidsstokk, mens store selskaper kan lide av byråkrati og ha en mindre personlig tilnærming til kundene.

I små selskaper er ofte gründer fortsatt hovedeier og er aktiv i driften. Det er ofte tettere samarbeid mellom styre og ledelse, og ledelsen kan være mer «samkjørt» med aksjonærene.

Det er færre analytikere som dekker de små- og mellomstore selskapene. Jo mindre selskapet er, desto mindre oppmerksomhet får det fra meglere og analytikere.

Store selskaper må dessuten ofte gjøre oppkjøp for å klare å vokse. Det betyr at små selskaper oftere er oppkjøpskandidater. Det er vanlig å betale en solid premie til aksjekurs når det gjøres oppkjøp av børsnoterte selskaper.

Likevel finnes det negative sider ved å investere i små selskaper. Risikoen er ofte høyere, og selskapene har vanskeligere for å skaffe finansiering, særlig i perioder med økonomisk nedgang.

Små selskaper har mindre risikospredning, og er dermed mer avhengige av utviklingen i sine nisjer eller sektorer.

Historisk har små selskaper gjort det bra i nedgangstider – resesjon. Sannsynligvis skyldes det at aksjemarkedet er fremoverskuende, og at markedet begynner å prise inn økonomisk bedring og økonomisk vekst. Små selskaper kan klare seg bra i perioder med høy inflasjon, ettersom de raskere klarer å tilpasse seg høyere priser. Det kan derfor være lurt å ha en andel små selskaper i porteføljen.

