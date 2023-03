Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss konkluderer i en kronikk i DN 21. februar at bilavgiftsregimet i Norge siden 2007 har ført til en foreldet bilpark, økt antall bensin- og dieselbiler, at vi kjøper dyrere biler og at inntektene til staten har gått ned. Det betyr ikke at norske bensin- og dieselbiler forurenser mer, tvert om. Han burde ha analysert tallene grundigere.

Det er riktig at bruktimporten av det Næss kaller eldre muskelbunter som Camaro, Mustang og Corvette har økt betydelig. Det bidrar til at gjennomsnittsalderen på norske kjøretøy har holdt seg høy og at import av bensin- og dieselbiler har økt. Jeg synes det er gledelig. Disse bilene er entusiastbiler og samlerobjekter som ifølge SSBs tall i gjennomsnitt kjøres under 50 mil i året. Tall fra Amcars forsikringsordning viser at biler som er 30 år og eldre går 1900 kilometer årlig, og 2010-entusiastbilene går 6000 kilometer.

Det siste er under halvparten av normalen for biler som er ti år og eldre, og de går stort sett bare om sommeren når det er fint vær.

Entusiastbiler bidrar til glede og munterhet, men miljøbelastningen de forårsaker er mikroskopisk.

Næss har også rett i at gjennomsnittlige bilavgifter har sunket. Å bruke en gjennomsnittsberegning når 79,3 prosent av solgte biler i 2022 er elbiler, som et bredt politisk flertall har fritatt for avgifter, er imidlertid meningsløst. Han må gjerne kritisere politikerne for å ha fritatt elbiler for avgifter, men å konkludere med at redusert gjennomsnittsavgift på samtlige biler har ført til at import av bensin- og dieselbiler har økt, er direkte feil. Politikken siden 2013 har bidratt til at flere nordmenn har fått kjøpe entusiastbiler som før var forbeholdt de aller rikeste.

Artikkelen fortsetter under annonsen

At bilene er blitt større og tyngre siden 2007 er en konsekvens av sikkerhetsmessig utvikling fra kjøretøyprodusenter og krav fra både forbrukere og myndigheter. Å kritisere størrelsen på bilen blir derfor skivebom når dette har ført til sikrere biler. Dernest kobler Næss denne vektøkningen opp mot forurensning. Det er også feil. Salget av diesel og bensin har gått ned siden 2007, til tross for at vi er blitt flere nordmenn og har flere biler på veiene. Norske bensin- og dieselbiler forurenser mindre nå enn før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.